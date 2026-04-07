Un bote de Nutella flotando dentro de la nave Orión se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la misión Artemis II. La imagen, captada durante una transmisión en vivo, reflejó de forma inesperada cómo la microgravedad transforma incluso los objetos más cotidianos.

Sin embargo, más allá de la curiosidad, la misión también ha servido para mostrar cómo se alimentan los astronautas durante un viaje de estas características. La tripulación, que ya inició su regreso a la Tierra, ha compartido detalles de su rutina alimentaria tras alcanzar la órbita lunar, algo que no ocurría desde hace más de medio siglo.

Qué comen los astronautas en una misión lunar

Christina Koch, quien forma parte de esta histórica misión, explicó que la mayoría de los alimentos deben ser deshidratados antes de ser consumidos. Para ingerirlos, los astronautas utilizan bolsas especiales que permiten conservarlos y manipularlos en condiciones de microgravedad.

Además, mostró uno de los platos disponibles, un cóctel de camarones presentado en una bolsa transparente. Por otra parte, también se observaron judías verdes deshidratadas y otras opciones que evidencian que la dieta espacial ha evolucionado con el tiempo.

Jeremy Hansen destacó la experiencia de su compañera, quien ya ha pasado más de 300 días en el espacio. Esto le permite adaptarse con facilidad a un tipo de alimentación que, aunque técnica, busca ser cada vez más variada.

Un menú amplio y pensado al detalle

Según la NASA, la tripulación cuenta con 189 productos distintos en su menú. Entre ellos hay más de diez tipos de bebidas, como café, té, cacao y limonada. Asimismo, los alimentos incluyen tortillas, nueces, carne con salsa barbacoa, macarrones con queso, verduras y hasta galletas.

De este modo, la alimentación no se limita a fórmulas básicas. Por el contrario, busca ofrecer opciones que mantengan el equilibrio nutricional sin dejar de lado el gusto personal de cada astronauta.

La planificación del menú no es improvisada. La NASA trabaja junto a expertos en nutrición espacial y con la propia tripulación para diseñar cada comida. El objetivo es asegurar el aporte necesario de calorías, hidratación y nutrientes durante toda la misión.

El detalle inesperado que captó la atención

Aunque la agencia no había mencionado la presencia de ciertos productos, la transmisión reveló algo distinto. Un bote de Nutella apareció flotando dentro de la cápsula, lo que rápidamente llamó la atención del público.

Además, otro dato curioso está relacionado con las tortillas. Su incorporación al menú se remonta a misiones anteriores gracias al astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela. A diferencia del pan, no generan migas, lo que resulta fundamental en el espacio.

En microgravedad, cualquier partícula suelta puede interferir con equipos o causar molestias. Por eso, las tortillas se han convertido en una opción segura y práctica para los astronautas.

Tecnología y logística en cada comida

Para preparar sus alimentos, los astronautas utilizan un sistema que permite rehidratar los paquetes con agua potable. También cuentan con un calentador especial que facilita el consumo de platos calientes en condiciones extremas.

Mientras tanto, cada elemento dentro de la nave cumple una función específica. Incluso los utensilios y envases están diseñados para evitar riesgos y garantizar la seguridad de la tripulación.

Finalmente, la misión Artemis II no solo marca un avance en la exploración lunar. También deja imágenes y detalles que acercan al público a la vida diaria en el espacio, donde incluso un simple bote de Nutella puede convertirse en protagonista.