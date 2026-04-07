El nombre de Paul Seixas empieza a resonar con fuerza en el ciclismo internacional. El joven francés firmó una actuación dominante en la Itzulia, donde dejó claro que no es una promesa más. La etapa entre Pamplona y Astitz terminó convertida en una demostración individual que rompió la carrera.

Apenas 24 horas después de destacar en la contrarreloj inicial, Seixas volvió a marcar diferencias. Lanzó su ataque a 6,5 kilómetros de la cima de San Miguel de Aralar. Desde ese momento, nadie pudo seguir su ritmo. El corredor del equipo Decathlon se marchó en solitario y abrió una brecha definitiva.

Su victoria no fue solo parcial. Además, reforzó su liderato con autoridad. Cruzó la meta tras 4 horas, 11 minutos y 48 segundos, con una media cercana a los 40 km por hora. La imagen al llegar, llevándose las manos a la cabeza, reflejaba la magnitud de lo conseguido.

El impacto en la general fue inmediato

La diferencia en meta fue clara. Un grupo perseguidor llegó más de un minuto después, con nombres como Mattias Skjelmose, Primoz Roglic e Ion Izagirre. Sin embargo, otros aspirantes cedieron aún más tiempo. Juan Ayuso perdió más de dos minutos, mientras que Isaac del Toro también quedó rezagado.

En la clasificación general, Seixas consolidó una ventaja cercana a los dos minutos sobre varios de sus principales rivales. Aunque la carrera no está decidida, su dominio marca un punto de inflexión. Por eso, empieza a perfilarse como el principal candidato al título.

Mientras tanto, la etapa se había formado con una fuga temprana. Equipos como Caja Rural, Movistar y Euskaltel Euskadi buscaron protagonismo. Sin embargo, el pelotón mantuvo el control en todo momento. Además, el equipo de Seixas trabajó con orden para proteger al líder.

Una exhibición que cambia la carrera

El ataque en Aralar no fue improvisado. Seixas eligió el momento exacto para lanzar su ofensiva. Su ritmo constante y su capacidad para ampliar la ventaja recordaron a las grandes figuras del ciclismo actual. De este modo, consolidó una actuación que puede marcar la carrera.

Por otra parte, la falta de coordinación entre los perseguidores resultó clave. Nadie asumió la responsabilidad de liderar la persecución. Esto permitió que la diferencia creciera de forma progresiva hasta volverse inalcanzable.

Además, la afición francesa empieza a ilusionarse. El país no celebra un ganador del Tour desde 1985. Por eso, cada actuación del joven corredor aumenta las expectativas.

La próxima etapa mantiene la tensión

La tercera etapa no dará respiro. El recorrido en Basauri presenta un perfil exigente, con subidas constantes y desgaste acumulado. Aunque no es decisiva, ofrece terreno para movimientos tácticos.

Finalmente, el reto para Seixas será sostener este nivel. Sus rivales buscarán reducir la diferencia en cada oportunidad. Sin embargo, su rendimiento hasta ahora deja claro que no será sencillo alcanzarlo. La Itzulia sigue abierta, pero ya tiene un nombre propio al frente.