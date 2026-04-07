Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”, comparecerá este miércoles ante un tribunal de Los Ángeles para recibir sentencia por su papel en la muerte del actor Matthew Perry, ocurrida en octubre de 2023.

La mujer, de 42 años, es considerada la principal acusada dentro de una red que, según las autoridades, suministró la droga que acabó con la vida del intérprete de “Friends”. Su caso se ha convertido en uno de los más mediáticos relacionados con el uso indebido de sustancias en la industria del entretenimiento.

Cargos y posibles condenas

Sangha enfrenta múltiples cargos vinculados a la distribución de ketamina. Entre ellos se incluye la entrega de la sustancia con resultado de muerte, así como el almacenamiento y empaquetado de drogas en su vivienda.

Además, cada uno de los delitos conlleva penas significativas. La distribución de ketamina puede implicar hasta diez años de prisión por cargo, mientras que el delito con resultado de muerte podría alcanzar hasta quince años adicionales.

Por otra parte, también enfrenta cargos por posesión con fines de distribución, lo que agrava su situación legal. En conjunto, la sentencia podría representar varias décadas en prisión.

Un acuerdo clave con las autoridades

La acusada se declaró culpable el pasado 18 de agosto como parte de un acuerdo con la fiscalía. Aceptó responsabilidad por cinco cargos relacionados con la distribución de la droga que terminó con la vida del actor.

Este acuerdo permitió avanzar en el proceso judicial y esclarecer la cadena de responsabilidades. Además, facilitó el desarrollo de otros casos vinculados a la misma investigación.

La sentencia que se conocerá ahora será la segunda dentro de este caso. Anteriormente, el médico Salvador Plasencia fue condenado a 30 meses de prisión por su participación en el suministro de ketamina.

Una red que se aprovechó de la adicción

Según la investigación, Perry obtuvo la sustancia a través de Sangha. Posteriormente, la jeringa habría sido proporcionada por Plasencia, mientras que su asistente personal, Kenneth Iwamasa, fue quien administró la droga el día de su muerte.

Otros implicados, como Mark Chavez y Erik Fleming, también formaron parte del entramado que facilitó el acceso a la sustancia.

Las autoridades sostienen que los acusados se aprovecharon de los problemas de adicción del actor para obtener beneficios económicos. Este aspecto ha sido central en la acusación presentada por los fiscales federales.

El legado de Matthew Perry y su lucha personal

Matthew Perry fue ampliamente reconocido por su papel como Chandler Bing en la serie “Friends”. Sin embargo, también habló abiertamente sobre su lucha contra las adicciones a lo largo de los años.

En su libro de memorias, publicado en 2022, relató con detalle los desafíos que enfrentó durante su vida. Su testimonio fue visto como un intento de concienciar sobre los riesgos del abuso de sustancias.

Finalmente, el caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad en el acceso a drogas y la vulnerabilidad de las personas que enfrentan problemas de adicción, incluso dentro de entornos privilegiados.