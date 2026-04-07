Menu
Home/Farándula/La ‘Reina de la Ketamina’ será sentenciada por la muerte de Matthew Perry en Los Ángeles

La ‘Reina de la Ketamina’ será sentenciada por la muerte de Matthew Perry en Los Ángeles

Facebook
Twitter
Pinterest
© LCVA | Dreamstime.com

Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”, comparecerá este miércoles ante un tribunal de Los Ángeles para recibir sentencia por su papel en la muerte del actor Matthew Perry, ocurrida en octubre de 2023.

La mujer, de 42 años, es considerada la principal acusada dentro de una red que, según las autoridades, suministró la droga que acabó con la vida del intérprete de “Friends”. Su caso se ha convertido en uno de los más mediáticos relacionados con el uso indebido de sustancias en la industria del entretenimiento.

Cargos y posibles condenas

Sangha enfrenta múltiples cargos vinculados a la distribución de ketamina. Entre ellos se incluye la entrega de la sustancia con resultado de muerte, así como el almacenamiento y empaquetado de drogas en su vivienda.

Además, cada uno de los delitos conlleva penas significativas. La distribución de ketamina puede implicar hasta diez años de prisión por cargo, mientras que el delito con resultado de muerte podría alcanzar hasta quince años adicionales.

Por otra parte, también enfrenta cargos por posesión con fines de distribución, lo que agrava su situación legal. En conjunto, la sentencia podría representar varias décadas en prisión.

Un acuerdo clave con las autoridades

La acusada se declaró culpable el pasado 18 de agosto como parte de un acuerdo con la fiscalía. Aceptó responsabilidad por cinco cargos relacionados con la distribución de la droga que terminó con la vida del actor.

Este acuerdo permitió avanzar en el proceso judicial y esclarecer la cadena de responsabilidades. Además, facilitó el desarrollo de otros casos vinculados a la misma investigación.

La sentencia que se conocerá ahora será la segunda dentro de este caso. Anteriormente, el médico Salvador Plasencia fue condenado a 30 meses de prisión por su participación en el suministro de ketamina.

Una red que se aprovechó de la adicción

Según la investigación, Perry obtuvo la sustancia a través de Sangha. Posteriormente, la jeringa habría sido proporcionada por Plasencia, mientras que su asistente personal, Kenneth Iwamasa, fue quien administró la droga el día de su muerte.

Otros implicados, como Mark Chavez y Erik Fleming, también formaron parte del entramado que facilitó el acceso a la sustancia.

Las autoridades sostienen que los acusados se aprovecharon de los problemas de adicción del actor para obtener beneficios económicos. Este aspecto ha sido central en la acusación presentada por los fiscales federales.

El legado de Matthew Perry y su lucha personal

Matthew Perry fue ampliamente reconocido por su papel como Chandler Bing en la serie “Friends”. Sin embargo, también habló abiertamente sobre su lucha contra las adicciones a lo largo de los años.

En su libro de memorias, publicado en 2022, relató con detalle los desafíos que enfrentó durante su vida. Su testimonio fue visto como un intento de concienciar sobre los riesgos del abuso de sustancias.

Finalmente, el caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad en el acceso a drogas y la vulnerabilidad de las personas que enfrentan problemas de adicción, incluso dentro de entornos privilegiados.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Jack White se suma por sorpresa al cartel de Coachella 2026 con un horario inusual
April 7, 1:15 PM
By
Farándula
Daddy Yankee será Persona del Año 2026 y consolida su legado en la música latina
April 7, 10:51 AM
By
Farándula
Offset se encuentra estable tras ser baleado en Florida y hay dos arrestados
April 7, 9:00 AM
By
Farándula
Anitta anuncia colaboración con Shakira en su nuevo álbum Equilibrivm
April 6, 1:00 PM
By
Farándula
Young Miko anuncia gira mundial en arenas con 31 conciertos en 11 países
April 6, 12:00 PM
By
Farándula
Serie brasileña sobre desastre nuclear lidera audiencia global en Netflix
April 6, 7:00 AM
By
Farándula
Pedro Sampaio defiende que la música urbana refleja la realidad de las calles
April 5, 8:00 AM
By
Farándula
Carlos Vives regresa a Nueva York con su “Tour al Sol” en Radio City Music Hall
April 4, 10:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *