La misión Artemis II ha entrado en su fase final. Los astronautas de la NASA ya han abandonado la influencia gravitatoria de la Luna y se dirigen de regreso a la Tierra, donde está previsto que americen este viernes en el océano Pacífico.

El momento marca un punto clave del viaje. La cápsula Orión ha pasado de estar dominada por la gravedad lunar a quedar nuevamente bajo la influencia de la Tierra. Según explicó el centro de control de la NASA, este cambio confirma que la tripulación ha iniciado oficialmente su retorno tras completar su paso por la órbita lunar.

Un regreso tras una misión histórica

Los cuatro astronautas a bordo, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, han protagonizado un hito en la exploración espacial. Se han convertido en los primeros seres humanos en orbitar la Luna desde la misión Apolo 17 en 1972.

Aunque no descendieron a la superficie, la tripulación sobrevoló el satélite durante varias horas. Durante ese tiempo, tomaron fotografías y describieron en tiempo real lo que observaban, en comunicación constante con los equipos en Houston.

Además, la nave alcanzó una distancia de más de 400.000 kilómetros de la Tierra, estableciendo un nuevo récord para una misión tripulada. También se aproximó a poco más de 6.500 kilómetros de la superficie lunar en su punto más cercano.

Observaciones únicas durante el viaje

Durante su paso por la órbita lunar, los astronautas pudieron observar la cara oculta de la Luna, caracterizada por su terreno más irregular. Este tipo de observaciones ofrece información valiosa para futuras misiones.

Asimismo, fueron testigos de un eclipse solar total desde el espacio, un fenómeno que no pudo apreciarse desde la Tierra en ese mismo momento. Estas experiencias refuerzan el valor científico y simbólico de la misión.

Por otra parte, tras abandonar la órbita lunar, la tripulación participará en una videoconferencia con astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Este intercambio permitirá compartir detalles de la experiencia en tiempo real.

El camino hacia futuras misiones

Artemis II forma parte de un programa más amplio que busca reestablecer la presencia humana en la Luna. Esta misión, de diez días de duración, representa el segundo paso tras el vuelo no tripulado realizado en 2022.

El objetivo a largo plazo es aún más ambicioso. La NASA planea enviar astronautas a la superficie lunar en los próximos años y establecer una presencia sostenida en el satélite. Esto, a su vez, servirá como base para futuras misiones hacia Marte.

Finalmente, el amerizaje previsto frente a la costa de San Diego marcará el cierre de una misión que no solo ha hecho historia, sino que también abre una nueva etapa en la exploración espacial.