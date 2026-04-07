El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que Estados Unidos no tiene justificación para una agresión militar contra la isla. En una entrevista publicada por el medio Newsweek, el mandatario afirmó que su país no representa una amenaza para Washington.

Según Díaz-Canel, no existe pretexto que permita resolver las diferencias entre ambos países mediante la fuerza. Además, subrayó que el Gobierno cubano mantiene una postura orientada al diálogo, en contraste con el tono de las declaraciones recientes desde Estados Unidos.

Un llamado al diálogo en medio de la tensión

El presidente cubano defendió la vía diplomática como la mejor opción para evitar una escalada. Por ello, insistió en que su Gobierno busca una relación basada en el respeto mutuo y la cooperación.

Sin embargo, reconoció que el diálogo es complejo en el contexto actual. Aun así, recordó que en el pasado ambos países han logrado acuerdos en áreas específicas.

Actualmente, Washington y La Habana mantienen ciertos mecanismos de cooperación, especialmente en temas migratorios y de seguridad regional. No obstante, la desconfianza sigue siendo un factor determinante en la relación bilateral.

Advertencias y postura defensiva

Díaz-Canel afirmó que Cuba intentará evitar cualquier conflicto armado. Sin embargo, dejó claro que el país está preparado para responder en caso de una agresión.

En ese sentido, mencionó la doctrina conocida como “Guerra de todo el pueblo”. Este enfoque busca hacer costosa cualquier intervención externa, tanto en términos humanos como económicos.

Además, el mandatario expresó que las recientes acciones de Estados Unidos en otros países generan preocupación en la isla. Según explicó, estos antecedentes alimentan la desconfianza dentro de la sociedad cubana.

Contexto de tensión creciente

Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión internacional. En los últimos meses, la relación entre Cuba y Estados Unidos se ha deteriorado por sanciones, presiones económicas y amenazas políticas.

A pesar de ese escenario, el Gobierno cubano mantiene su disposición al diálogo. Analistas señalan que La Habana ha reiterado en varias ocasiones que busca una solución pacífica a las diferencias con Washington.

Un mensaje político con alcance interno y externo

El presidente también restó importancia a su situación personal frente a posibles amenazas. Según indicó, el liderazgo en Cuba es colectivo y no depende de una sola figura.

Finalmente, Díaz-Canel reiteró que la prioridad de su Gobierno es evitar una confrontación. Sin embargo, dejó claro que el país respondería si se produce una agresión, en línea con su estrategia de defensa nacional.