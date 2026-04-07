Organizaciones ambientalistas han encendido las alarmas por un acuerdo en evaluación entre el Gobierno de Estados Unidos y SpaceX que implicaría un intercambio de tierras en una zona ecológicamente sensible del sur de Texas. La propuesta contempla entregar más de 1.700 hectáreas de una reserva natural a la empresa aeroespacial a cambio de otros terrenos cercanos.

El borrador fue publicado a principios de marzo por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU., la agencia federal encargada de la protección de la fauna. Según el documento, el objetivo del intercambio es reorganizar terrenos dentro del sistema de refugios nacionales y reducir conflictos en el uso del suelo.

Críticas a la evaluación ambiental

Sin embargo, varios grupos ambientalistas consideran que el análisis presentado es insuficiente. Aseguran que no evalúa de forma completa los riesgos asociados a las operaciones de SpaceX, como explosiones, incendios o caída de escombros.

Además, advierten que estos factores ya han provocado impactos negativos en la fauna local. Entre ellos, daños a nidos de aves y alteraciones en hábitats sensibles. Por eso, cuestionan que el acuerdo contemple entregar a la empresa terrenos que ya han sido afectados por sus propias actividades.

Nathan Marcy, analista de políticas de Defenders of Wildlife, criticó abiertamente la propuesta. Según explicó, el intercambio no garantiza una mejor protección ambiental en la región. También advirtió que podría contradecir la legislación vigente sobre conservación.

El papel de SpaceX en la región

El crecimiento de SpaceX en el sur de Texas ha sido notable en los últimos años. En esa zona, la compañía ha desarrollado su base de lanzamiento desde la que ha realizado múltiples pruebas del cohete Starship.

Además, en mayo del año pasado se aprobó la creación de una nueva ciudad llamada Starbase en el área donde opera la empresa. Este avance ha reforzado la presencia de la compañía en la región, pero también ha intensificado el debate sobre su impacto ambiental.

Según la evaluación preliminar del Gobierno, los terrenos que se transferirían a SpaceX ya presentan un alto nivel de alteración. Factores como el ruido, la iluminación y la fragmentación del hábitat han reducido su valor ecológico.

Un intercambio con implicaciones ambientales

A cambio, el sistema de refugios incorporaría áreas consideradas de mayor calidad ecológica. Estas incluirían humedales, vegetación nativa y zonas costeras con mejor conectividad ambiental.

Sin embargo, los grupos ambientalistas insisten en que el intercambio no compensa los daños existentes. También señalan que el análisis no aborda adecuadamente el impacto en comunidades locales, incluidas poblaciones indígenas y de bajos ingresos.

Mientras tanto, el debate sigue abierto. Por una parte, el Gobierno defiende el acuerdo como una medida de reorganización territorial. Por otra, las organizaciones advierten sobre sus posibles consecuencias a largo plazo.

Finalmente, la decisión marcará el futuro de una región donde conviven intereses tecnológicos, ambientales y sociales.