Nueva York da un paso inédito en apoyo a los repartidores de comida. El alcalde Zohran Mamdani anunció la creación del primer centro de descanso y recarga para trabajadores que utilizan bicicletas eléctricas en la ciudad.

La iniciativa, presentada junto al senador Chuck Schumer, busca atender a cerca de 80.000 repartidores. El nuevo espacio, ubicado junto al Ayuntamiento, ofrecerá servicios clave para mejorar las condiciones laborales de este sector.

Un espacio pensado por y para repartidores

El llamado City Hall Park Deliverista Hub fue diseñado con la participación directa de los propios trabajadores. Por eso, incluye áreas específicas para descanso, reparación de bicicletas y acceso a formación.

Además, el centro contará con estaciones de recarga disponibles las 24 horas del día. Esto permitirá a los repartidores mantener operativas sus bicicletas durante largas jornadas de trabajo.

También se ofrecerá orientación sobre seguridad vial y uso adecuado de las bicicletas eléctricas. Asimismo, los usuarios podrán recibir asesoramiento sobre temas laborales, como el robo de salarios o la desactivación de cuentas en aplicaciones.

Apoyo a una comunidad esencial

El alcalde destacó el papel fundamental de estos trabajadores en la vida diaria de la ciudad. Según explicó, los repartidores sostienen el ritmo urbano incluso en condiciones adversas.

Por eso, subrayó la importancia de ofrecerles un espacio digno. Allí podrán descansar, acceder a recursos y sentirse parte de una comunidad que reconoce su esfuerzo.

Por otra parte, el centro contará con la presencia de la organización Worker’s Justice Project. Esta entidad, enfocada en trabajadores migrantes de bajos ingresos, brindará apoyo directo cinco días a la semana.

Inversión y visión a futuro

El proyecto fue posible gracias a una financiación federal de un millón de dólares gestionada por Schumer. Según el senador, esta iniciativa mejorará el acceso a servicios esenciales para los repartidores y marcará un precedente en el país.

El espacio se encuentra en el número 249 de Broadway, en una zona antes ocupada por un quiosco. Además, su diseño estuvo a cargo de FANTÁSTICA, una firma especializada en infraestructura urbana sostenible.

Finalmente, el proyecto propone un nuevo modelo de servicio público. Su creador, Manuel Mansylla, comparó este centro con las primeras estaciones de gasolina del siglo XX. De este modo, plantea una evolución en la infraestructura urbana adaptada a nuevas formas de movilidad y trabajo.