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Karol G hará historia en Coachella junto al regreso de Justin Bieber y un cartel global

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Fotografía de archivo de la cantante y compositora colombiana Karol G durante su actuación en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / J.P.Gandul.

Coachella 2026 llega con una mezcla potente de historia, regresos esperados y propuestas globales. En el centro de todo está Karol G, quien este domingo marcará un antes y un después al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival.

La cantante colombiana, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, ya había participado en la edición de 2022. Sin embargo, esta vez sube al escenario principal como figura central, en un momento clave de su carrera.

Un momento histórico para la música latina

La presentación de Karol G no es solo otro show dentro del festival. Representa un avance importante para la música latina en uno de los escenarios más influyentes del mundo.

La artista ha bautizado su participación como “Karolchella”, una señal clara de la magnitud que busca darle a su espectáculo. Además, sus seguidores especulan con la posibilidad de que adelante detalles de su próxima gira inspirada en su más reciente álbum.

El regreso de Justin Bieber

Otro de los grandes atractivos del festival será el regreso de Justin Bieber. El artista canadiense cerrará las jornadas de los sábados, marcando su vuelta formal a los escenarios tras cancelar su gira en 2023.

Su actuación podría centrarse en su nueva etapa musical, tras el lanzamiento de sus discos en 2025. Esto añade expectativa a un regreso que muchos fans han estado esperando.

Un cartel diverso y global

El festival, que se celebra en Indio, California, reúne a artistas de distintos géneros y regiones. Sabrina Carpenter también destaca como una de las principales figuras, prometiendo el espectáculo más ambicioso de su carrera.

Además, el rock tendrá presencia con bandas como The Strokes, The xx e Iggy Pop. A esto se suma la participación sorpresa de Jack White, que añade un elemento inesperado al cartel.

Por otra parte, el evento incluirá una experiencia artística de gran formato creada por Radiohead. Esta instalación audiovisual expande la propuesta del festival más allá de la música en vivo.

Ritmos del mundo en un mismo escenario

Coachella también refleja la diversidad musical global. Desde el big beat de Fatboy Slim hasta el reguetón latino, pasando por el K-pop y propuestas indie internacionales.

Aunque la representación latina es limitada, artistas de distintos países aportan variedad al evento. Asimismo, el crecimiento de la música asiática se hace evidente con nuevas figuras en el cartel.

Finalmente, Coachella 2026 se presenta como una edición que combina historia, innovación y alcance global. En ese contexto, la actuación de Karol G no solo destaca, sino que redefine el lugar de la música latina en el escenario internacional.

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