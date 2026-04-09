Zohran Mamdani alcanza sus primeros cien días como alcalde de Nueva York con un balance que mezcla respaldo ciudadano, expectativas altas y desafíos políticos por delante. El joven mandatario, que asumió el cargo a los 34 años, ha intentado avanzar en sus principales promesas en medio de un contexto social y económico complejo.

Su llegada al poder estuvo rodeada de dudas por su perfil político. Sin embargo, tres meses después, una parte importante de la población respalda su gestión, mientras organizaciones comunitarias reconocen avances en áreas clave.

Un inicio con apoyo, pero bajo comparación

Según encuestas recientes, el 48 % de los neoyorquinos aprueba su gestión. No es un dato menor, aunque se sitúa por debajo del respaldo inicial que tuvo su predecesor.

Durante este periodo, la ciudad ha enfrentado varios retos. Entre ellos, tensiones migratorias, condiciones climáticas adversas y decisiones de alto perfil que han marcado la agenda pública.

Aun así, su manejo de las tormentas invernales ha sido uno de los puntos mejor valorados por los ciudadanos.

Vivienda como prioridad central

El eje más visible de su gestión ha sido la vivienda. Desde la campaña, Mamdani apostó por intervenir el mercado del alquiler en una ciudad donde los precios siguen siendo uno de los mayores problemas.

En sus primeros meses, ha impulsado medidas para proteger a los inquilinos. Estas incluyen audiencias públicas contra abusos, multas a propietarios que incumplen normas y el fortalecimiento de oficinas dedicadas a la defensa de arrendatarios.

Organizaciones de vivienda destacan su enfoque, aunque advierten que los cambios estructurales tomarán tiempo.

Avances en cuidado infantil

Otra de sus apuestas ha sido ampliar el acceso al cuidado infantil. En coordinación con el gobierno estatal, se han anunciado miles de plazas gratuitas para niños pequeños.

El objetivo a largo plazo es construir un sistema universal. Sin embargo, expertos señalan que esto requerirá inversión sostenida y ajustes legislativos.

Retos políticos y económicos

El mayor desafío para Mamdani no es solo ejecutar sus propuestas, sino lograr apoyo político para financiarlas. Su plan incluye aumentar impuestos a grandes ingresos y corporaciones, una medida que enfrenta resistencia en el Concejo Municipal.

Además, deberá cerrar un acuerdo presupuestario antes del 1 de julio, una prueba clave para la viabilidad de su agenda.

Un mandato en construcción

A cien días de su llegada al poder, Mamdani ha marcado una dirección clara. Sus prioridades giran en torno a la vivienda, los servicios sociales y la equidad urbana.

Sin embargo, el verdadero alcance de su gestión dependerá de su capacidad para convertir propuestas en resultados concretos. Por ahora, su mandato avanza entre apoyo moderado, presión política y expectativas elevadas en una ciudad que no suele tener paciencia.