La nueva versión de “Faces of Death” llega a los cines con una propuesta que va mucho más allá del terror. Protagonizada por Barbie Ferreira y Dacre Montgomery, la película retoma el concepto del clásico de 1978 para adaptarlo a una realidad marcada por la sobreexposición a la violencia en redes sociales.

Lejos de limitarse al impacto visual, el filme plantea una reflexión incómoda sobre cómo el consumo constante de imágenes violentas ha cambiado la percepción de la muerte en la sociedad actual.

Una historia marcada por el trauma y la moral

Ferreira interpreta a Margot, una moderadora de contenido que enfrenta diariamente material extremo en plataformas digitales. Su personaje arrastra un trauma personal vinculado a un video viral que terminó en tragedia.

A medida que avanza la historia, Margot comienza a cuestionar su papel dentro del sistema. Lo que inicialmente percibe como una labor de control y justicia se transforma en una revelación inquietante sobre las estructuras que sostienen ese mismo contenido.

Un terror inspirado en la realidad

Por su parte, Dacre Montgomery construye a un asesino influenciado por patrones reales de violencia. El actor explicó que se basó en figuras contemporáneas para desarrollar su personaje, lo que añade una capa perturbadora a la narrativa.

La película juega constantemente con la ambigüedad. El espectador se enfrenta a la duda de si las imágenes que aparecen en pantalla son reales o parte de una manipulación digital.

El género como vehículo de crítica social

El proyecto utiliza el terror como una herramienta para abordar temas complejos. Según Montgomery, este género permite explorar cuestiones sociopolíticas bajo una narrativa que combina impacto y reflexión.

Además, la historia pone sobre la mesa el papel de la desinformación y la manipulación digital en un contexto donde la línea entre lo real y lo ficticio es cada vez más difusa.

Una generación expuesta a la violencia constante

Uno de los puntos más contundentes del filme es su crítica a la normalización de la violencia. Ferreira advierte que lo que antes resultaba impactante hoy forma parte del consumo cotidiano, incluso entre los más jóvenes.

La facilidad de acceso a este tipo de contenido ha cambiado la relación con la muerte. Ya no es necesario buscarlo, aparece de forma constante en dispositivos personales.

Un rodaje marcado por dilemas éticos

La producción también enfrentó desafíos importantes. Incorporar este tipo de material sin cruzar límites éticos o legales fue uno de los principales retos del equipo creativo.

Según el director Daniel Goldhaber, resulta paradójico que mientras el cine enfrenta restricciones, otras plataformas distribuyen contenido similar sin mayores obstáculos.

Finalmente, la película se presenta como un espejo incómodo de la cultura digital actual. Más que provocar miedo, busca generar una reflexión sobre el tipo de imágenes que consumimos y el impacto que tienen en nuestra percepción de la realidad.