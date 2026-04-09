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Kany García lanza “Puerta abierta”, un viaje a su infancia con raíces caribeñas y mirada social

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La cantante puertorriqueña Kany García habla durante la presentación de su disco 'Puerta abierta' este martes, en el teatro del Museo de Arte de Puerto Rico en San Juan (Puerto Rico). García presenta este jueves su nuevo álbum 'Puerta abierta', compuesto de once temas que evocan las imágenes "sonoras y líricas" de su niñez en Puerto Rico, al son de ritmos caribeños y un tributo a los migrantes dominicanos con una colaboración con Juan Luis Guerra. EFE/Thais Llorca

Kany García abre una nueva etapa musical con el lanzamiento de “Puerta abierta”, un álbum que conecta con sus raíces más íntimas y con las sonoridades que marcaron su infancia en Puerto Rico. La cantautora presenta once temas que combinan nostalgia, identidad y una exploración personal construida desde la madurez.

El proyecto nace de un proceso introspectivo en el que la artista decidió reconectar con su historia. Para ello, se inspiró en la música que escuchaba en su niñez, especialmente aquella vinculada al campo y a los instrumentos tradicionales puertorriqueños.

Un regreso a sus orígenes musicales

El disco incorpora sonidos del cuatro puertorriqueño y ritmos tradicionales que evocan la vida rural. Estas influencias se reflejan en temas como “La casita” y la canción que da nombre al álbum.

Además, García logra equilibrar esta propuesta con otros géneros que han formado parte de su evolución artística. Por eso, el álbum también incluye elementos del regional mexicano y ritmos latinoamericanos como la cumbia.

Por otra parte, la colaboración con Juan Luis Guerra representa un momento especial dentro del proyecto. La artista explicó que trabajar con él fue una forma de cerrar un ciclo personal ligado a sus sueños de infancia.

Un homenaje al Caribe y a la migración

El álbum también incorpora ritmos dominicanos como la bachata y el merengue pambiche. Estas influencias no son casuales. García reconoce la importancia de la comunidad dominicana en Puerto Rico y quiso rendirle homenaje a través de su música.

Asimismo, el proyecto aborda temas sociales actuales. La artista expresó su preocupación por las políticas migratorias en Estados Unidos y su impacto en las familias latinas.

Desde su perspectiva, la música también debe ser un espacio de conciencia. Por eso, apuesta por mantener una voz activa en temas como los derechos de los migrantes, la comunidad LGBTQ+ y las mujeres.

Una gira ambiciosa a nivel internacional

El lanzamiento del álbum coincide con la preparación de una gira internacional que incluirá más de 80 conciertos. El tour comenzará en México y recorrerá gran parte de América Latina y Europa.

Entre los destinos confirmados se encuentran países como Colombia, Argentina, España y Francia. Además, la artista celebrará un hito importante al presentarse por primera vez en un estadio en República Dominicana.

Este reto, según confesó, le genera emoción y nervios al mismo tiempo. Sin embargo, lo afronta como una oportunidad de seguir creciendo y conectando con su público.

Música, identidad y compromiso

Con “Puerta abierta”, Kany García reafirma su lugar dentro de la música latina. El álbum no solo revisita su pasado, sino que también proyecta una mirada consciente sobre el presente.

Finalmente, la artista apuesta por un equilibrio entre lo personal y lo colectivo. Su música se convierte en un puente entre generaciones, sonidos y realidades que siguen marcando el pulso de la región.

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