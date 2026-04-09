La economía de Estados Unidos cerró 2025 con señales claras de desaceleración. Según datos revisados del Buró de Análisis Económico, el producto interior bruto creció apenas un 0,1 % en el cuarto trimestre respecto al trimestre anterior.

En términos anualizados, la expansión fue del 0,5 %, una cifra inferior a estimaciones previas y muy por debajo de lo que anticipaban los analistas. El crecimiento total del año se situó en un 2,1 %, lo que representa una moderación frente al 2,8 % registrado en 2024.

Inversión y consumo pierden fuerza

Uno de los factores clave en esta revisión a la baja fue la inversión. Su crecimiento se redujo de forma significativa, cayendo hasta el 2,3 % desde niveles anteriores más altos.

Además, el consumo, que suele ser uno de los motores principales de la economía estadounidense, también mostró señales de debilidad. Su avance se ajustó ligeramente a la baja, lo que refleja una menor dinámica en el gasto de los hogares.

El impacto del gasto público y el comercio

El gasto público registró una caída notable, con una contracción superior al 5 %. Esta reducción está vinculada en parte al cierre del Gobierno federal que afectó la actividad económica durante el último tramo del año.

Por otra parte, las exportaciones también retrocedieron con fuerza. La caída se amplió hasta más del 3 %, lo que evidencia una menor demanda externa o dificultades en el comercio internacional.

Las importaciones, que restan al cálculo del PIB, también disminuyeron, aunque en menor medida.

Defensa y gasto federal en descenso

El gasto en defensa se mantuvo en terreno negativo, con una caída significativa. Asimismo, el gasto federal general registró una contracción aún mayor, lo que contribuyó al enfriamiento de la economía.

Este contexto refleja un ajuste en la actividad gubernamental que terminó pesando sobre el crecimiento global.

Un dato clave para la Reserva Federal

Las cifras llegan en un momento clave para la política monetaria. El comportamiento del PIB, junto con la inflación y el empleo, será determinante para las decisiones de la Reserva Federal en su próxima reunión.

Además, esta podría ser una de las últimas citas bajo la actual presidencia del banco central, lo que añade un elemento adicional de atención a los datos económicos.

Finalmente, el panorama muestra una economía que sigue creciendo, pero a un ritmo más moderado. La combinación de menor inversión, consumo más débil y ajustes en el gasto público plantea interrogantes sobre la evolución económica en los próximos meses.