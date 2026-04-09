Donald Trump volvió a lanzar críticas contra la OTAN, cuestionando la respuesta de la alianza en medio del conflicto con Irán. El presidente estadounidense expresó su frustración en redes sociales, señalando que sus aliados solo reaccionan cuando enfrentan presión directa.

Las declaraciones llegan apenas un día después de su reunión en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un momento marcado por tensiones internacionales y negociaciones diplomáticas.

Frustración por la falta de apoyo

Trump afirmó que la OTAN no respondió como esperaba durante el conflicto con Irán. Según sus palabras, la alianza no estuvo presente cuando Estados Unidos necesitó respaldo.

Además, insistió en que sus socios internacionales no comprenden la situación si no se les presiona, lo que refleja una postura crítica hacia el funcionamiento del bloque.

Tensiones por el estrecho de Ormuz

Uno de los puntos clave del desacuerdo es la negativa de varios aliados europeos a participar en una coalición militar para reabrir el estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima es estratégica para el transporte global de petróleo y gas. Sin embargo, algunos países consideran que el conflicto no les corresponde directamente, lo que ha generado diferencias con Washington.

Un encuentro marcado por la tensión

Mark Rutte reconoció que Trump se mostró decepcionado durante su reunión. No obstante, también señaló que el mandatario estadounidense se mantuvo abierto al diálogo.

El encuentro se produjo en paralelo a un acuerdo de alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, que podría facilitar la reapertura del estrecho y reducir la tensión en la región.

Una relación bajo presión constante

Las críticas de Trump hacia la OTAN no son nuevas. En varias ocasiones ha cuestionado el compromiso de sus aliados y ha llegado a plantear la posibilidad de que Estados Unidos abandone la alianza.

Este nuevo episodio refleja las dificultades en la relación transatlántica, especialmente en un contexto de conflictos internacionales y diferencias estratégicas.

Finalmente, el debate sobre el papel de la OTAN en escenarios globales sigue abierto. Las recientes declaraciones del presidente estadounidense vuelven a poner en evidencia las tensiones dentro del bloque y los desafíos para mantener una acción coordinada.