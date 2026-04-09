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Atlético de Madrid nunca ha sido remontado tras ganar fuera y confía en cerrar la serie ante el Barcelona

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Sorloth, tras el 0-2. EFE/Alberto Estevez

El Atlético de Madrid afronta con ventaja la vuelta de su eliminatoria ante el Barcelona en la Liga de Campeones, respaldado por un dato que alimenta el optimismo: nunca ha sido remontado tras ganar el partido de ida como visitante en competiciones europeas.

El equipo rojiblanco llega con un 0-2 a favor tras su victoria en el Camp Nou. Sin embargo, dentro del club evitan cualquier exceso de confianza, conscientes del potencial del rival y de la exigencia del duelo en el estadio Metropolitano.

Un historial que favorece al Atlético

A lo largo de su historia en Europa, el Atlético ha logrado avanzar en todas las eliminatorias en las que ganó fuera en el partido de ida. Este patrón se repite desde la antigua Copa de Europa hasta la era moderna bajo la dirección de Diego Simeone.

Además, el precedente también es favorable frente al Barcelona. En competiciones nacionales, el conjunto azulgrana tampoco ha conseguido revertir una eliminatoria tras perder el primer encuentro en casa frente al Atlético.

Simeone impone cautela

Pese a la estadística, el mensaje dentro del vestuario es claro. Diego Simeone ha insistido en que la eliminatoria está lejos de decidirse.

El equipo asume que el partido de vuelta será complejo y que necesitará el apoyo de su afición para sostener la ventaja. La experiencia del técnico argentino ha sido clave para evitar relajaciones en momentos similares.

El Metropolitano como fortaleza

El Atlético confía en su rendimiento como local esta temporada. En sus 23 partidos en casa, no ha perdido por más de un gol de diferencia, lo que refuerza sus opciones de mantener la ventaja.

Además, ha mostrado solidez tanto en defensa como en ataque, con un balance positivo que lo convierte en un rival difícil de superar en su estadio.

Un rival con capacidad de reacción

Aun así, el Barcelona ya ha demostrado que puede sorprender en ese mismo escenario. La temporada pasada logró una remontada contundente en el Metropolitano, lo que sirve como advertencia para los rojiblancos.

Por eso, el equipo no se fía del resultado obtenido en la ida. La prioridad es mantener la concentración y competir al máximo nivel durante los 90 minutos.

Todo por decidir en la vuelta

El Atlético llega con ventaja, historia a favor y el respaldo de su estadio. Sin embargo, el desenlace dependerá de su capacidad para gestionar la presión y responder al desafío del Barcelona.

Finalmente, la eliminatoria se presenta como un duelo abierto en el que la experiencia, la estrategia y los detalles marcarán la diferencia.

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