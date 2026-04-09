Instagram ha dado otro paso en el control del contenido que consumen los menores. Desde este jueves, las cuentas de adolescentes estarán aún más restringidas, con un sistema que limita el acceso a publicaciones consideradas sensibles y ajusta la experiencia a criterios similares a la clasificación por edades del cine.

La medida afecta especialmente a usuarios de entre 14 y 16 años, quienes ya estaban bajo supervisión parental obligatoria. Ahora, el contenido que verán será comparable al destinado a menores de 13 años.

Un filtro más estricto en toda la plataforma

La nueva clasificación no se limita al feed principal. También se aplicará en historias, comentarios y recomendaciones, lo que básicamente cubre todo lo que un adolescente puede ver dentro de la app.

Entre los contenidos bloqueados están imágenes de accidentes, material violento, publicaciones que promuevan conductas peligrosas, así como referencias a alcohol, tabaco o lenguaje ofensivo.

En otras palabras, Instagram decidió que si algo podría incomodar a un adulto promedio, probablemente tampoco debería estar en el teléfono de un adolescente.

Inteligencia artificial con supervisión parental

El sistema que decide qué contenido mostrar está basado en inteligencia artificial, pero no funciona solo. Meta asegura que ha sido entrenado con el criterio de padres que analizaron millones de publicaciones.

Además, los padres pueden seguir aportando feedback. Cada reporte ayuda a ajustar el filtro, lo que convierte el sistema en algo que evoluciona constantemente según la sensibilidad de los adultos.

Suena muy tecnológico, pero en el fondo es lo de siempre: adultos tratando de entender qué demonios están viendo sus hijos en internet.

Más control sobre el uso diario

Las cuentas adolescentes no solo filtran contenido. También incluyen herramientas para limitar el tiempo de uso, como bloquear la app durante la noche o monitorear los intereses del menor.

Incluso hay notificaciones que alertan a los padres si sus hijos interactúan con contenido considerado inapropiado. Básicamente, una mezcla entre red social y panel de control familiar.

El eterno debate: protección vs. autonomía

Meta defiende que el objetivo es crear un entorno más seguro y adaptado a cada etapa de desarrollo. Psicólogos que colaboran con la empresa insisten en que el acceso a redes sociales es inevitable, pero debe hacerse con acompañamiento.

Y ahí está el punto incómodo que nadie quiere admitir: ninguna tecnología reemplaza una conversación real. Puedes poner todos los filtros del mundo, pero si no hay diálogo en casa, el problema simplemente se muda a otra app.

Instagram intenta cerrar la brecha entre seguridad y libertad digital. Si lo logra o solo hace que los adolescentes se vuelvan más creativos para saltarse reglas, eso ya es otra historia.