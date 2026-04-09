Aubrey Plaza fue vista en Nueva York mostrando su embarazo, confirmando que espera su primer hijo a los 41 años. La actriz, reconocida por sus papeles en “Parks and Recreation” y “The White Lotus”, atraviesa una nueva etapa personal junto al actor Chris Abbott.

La noticia fue confirmada por un representante de Plaza a la revista People. Según fuentes cercanas, la pareja ha recibido la llegada del bebé como una sorpresa positiva tras un periodo emocionalmente complejo.

Una nueva etapa personal

Plaza y Abbott han compartido proyectos en cine y teatro en los últimos años. Su relación se fortaleció tras trabajar juntos en producciones como “Black Bear” y la obra “Danny and the Deep Blue Sea”.

Además, ambos actores han mantenido un perfil relativamente discreto sobre su vida personal. Por eso, la noticia del embarazo ha generado gran interés en el mundo del entretenimiento.

Por otra parte, personas cercanas a la actriz señalaron que la pareja se siente agradecida por esta nueva etapa. La describen como un momento de esperanza tras experiencias difíciles.

Aparición en Nueva York

Las primeras imágenes del embarazo fueron difundidas por medios de entretenimiento. En ellas, Plaza aparece caminando por la ciudad con ropa cómoda, sin ocultar su estado.

La actriz fue captada paseando a su perro, en una escena cotidiana que rápidamente se volvió noticia. De este modo, confirmó visualmente lo que hasta entonces era solo información compartida por su entorno.

Un contexto marcado por el pasado reciente

El embarazo llega poco más de un año después de la muerte de Jeff Baena, cineasta con quien Plaza mantuvo una larga relación. Ambos estuvieron juntos durante más de una década y contrajeron matrimonio en 2021.

Sin embargo, según informes oficiales, la pareja se había separado meses antes de su fallecimiento en 2025. Este contexto ha marcado el periodo reciente en la vida de la actriz.

Un nuevo comienzo

A pesar de ese pasado cercano, Plaza parece iniciar una nueva etapa personal y familiar. La llegada de su primer hijo representa un cambio importante en su vida.

Finalmente, la noticia ha sido recibida con interés y apoyo por parte del público. La actriz, conocida por su estilo reservado, enfrenta ahora un momento que combina visibilidad y transformación personal.