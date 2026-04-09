Chyno y Nacho regresan con fuerza a la escena musical con el lanzamiento de “Radio Venezuela”, un proyecto ambicioso que busca reconectar con sus raíces y reunir a una amplia representación del talento venezolano actual.

El álbum, ideado por Nacho Mendoza junto a su sobrino Ignacio “Happy” Mendoza, utiliza la radio como concepto central. No se trata solo de nostalgia, sino de un símbolo de conexión con un país que muchos artistas llevan consigo, incluso estando lejos.

Un disco que funciona como puente

La propuesta del álbum va más allá de lo musical. El proyecto intenta recrear la experiencia de sintonizar una emisora que une voces, estilos y generaciones.

Por eso incluye interludios con figuras reconocidas como Luis Chataing y Renny Ottolina, reforzando esa sensación de estar recorriendo una programación radial con identidad propia.

Además, el número de participantes no es casual. Son 58 profesionales involucrados, en referencia directa al código telefónico de Venezuela, un detalle que subraya la intención simbólica del proyecto.

Un repertorio lleno de colaboraciones

El disco reúne artistas de distintas generaciones y estilos, consolidándose como una muestra amplia del panorama musical venezolano.

Entre las colaboraciones destacan Rawayana, 3AM, Noreh, Luis Silva, Akapellah, Mau y Ricky, Nella, Micro TDH, Danny Ocean, Lasso, Joaquina, Elena Rose y Neutro Shorty, entre otros.

También participan Caibo, Huáscar Barradas y Rafael “El Pollo” Brito, aportando sonidos más tradicionales, mientras que otros artistas suman propuestas contemporáneas que reflejan la evolución musical del país.

Más que un álbum, una declaración colectiva

“Radio Venezuela” no se limita a ser un nuevo lanzamiento en la carrera del dúo. Funciona como una declaración de identidad y como un intento de construir algo colectivo en una industria dominada por proyectos individuales.

El álbum mezcla géneros como el pop latino, lo urbano, la cumbia y sonidos caribeños, creando un recorrido que conecta distintas influencias sin perder coherencia.

Un proyecto con propósito

El resultado es un trabajo que apuesta por lo colaborativo y por representar una identidad cultural compartida. Más allá de las canciones, el disco busca generar una conexión emocional con el público.

En un contexto donde la música suele consumirse de forma rápida, este proyecto intenta detener ese ritmo y ofrecer algo con mayor intención y significado.