Meryl Streep y Anna Wintour comparten protagonismo en la portada de mayo de Vogue en una colaboración que mezcla ficción y realidad. La imagen forma parte de la promoción de la segunda entrega de “The Devil Wears Prada”, que llegará a los cines dos décadas después de la película original.

La portada, titulada “Seeing Double: When Miranda met Anna”, reúne a la actriz y a la influyente editora en una conversación que explora poder, legado y evolución en la industria de la moda. Además, el encuentro fue moderado por Greta Gerwig, quien ya trabajó con Streep en el cine.

Un encuentro entre inspiración y personaje

El vínculo entre ambas figuras no es casual. El personaje de Miranda Priestly, interpretado por Streep, está inspirado en la figura de Wintour, una de las editoras más influyentes del mundo.

Durante la entrevista, Wintour expresó su admiración por la interpretación. Según explicó, considera un honor que una actriz como Streep haya dado vida a un personaje basado en su trayectoria.

Por su parte, Streep confesó que para retomar el papel reflexionó sobre la responsabilidad que implica ocupar una posición como la de Wintour. De este modo, buscó conectar con la curiosidad y el compromiso que definen a la editora.

El regreso de una historia icónica

La nueva película reunirá al elenco original. Anne Hathaway volverá como Andy Sachs, Emily Blunt retomará su papel como Emily Charlton y Stanley Tucci regresará como Nigel.

Además, el proyecto llega en un momento en el que la conversación sobre liderazgo femenino y poder en la industria sigue vigente. Por eso, la película promete actualizar su narrativa para un nuevo contexto.

El estreno está previsto para el 1 de mayo en Estados Unidos, pocos días antes de la Gala del Met, uno de los eventos más importantes del mundo de la moda.

Moda, cine y redes sociales

Como parte de la promoción, Streep y Wintour también recrearon una escena emblemática de la primera película para redes sociales. Este gesto conecta la nostalgia del público con las nuevas formas de difusión digital.

Asimismo, no es la primera vez que Wintour participa activamente en la promoción del proyecto. En una reciente gala, compartió escenario con Hathaway en un guiño directo a la historia original.

Finalmente, la portada de Vogue simboliza el cruce entre dos mundos que se han influenciado mutuamente durante años. La moda y el cine vuelven a encontrarse en una historia que busca renovar su impacto en una nueva generación.