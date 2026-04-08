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Condenan a 15 años de prisión a la traficante vinculada a la muerte de Matthew Perry

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Fotografía que muestra la fachada del tribunal donde se realiza la audiencia a Jasveen Sangha, conocida como la reina de la Ketamina, tras declararse culpable por cinco cargos relacionados con la muerte por sobredosis del actor Matthew Perry, en Los Ángeles, California (Estados Unidos). EFE/ Omar Alonso

La justicia estadounidense dictó una de las sentencias más relevantes en el caso por la muerte de Matthew Perry. Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”, fue condenada a 15 años de prisión por su papel en la red de distribución de la sustancia que provocó la muerte del actor en 2023.

La sentencia llega tras su declaración de culpabilidad en septiembre de 2025. Sangha admitió varios cargos relacionados con el tráfico de drogas, incluyendo la distribución de ketamina que derivó en la muerte o lesiones graves de personas.

Una red de distribución en Hollywood

Según los fiscales, Sangha operó durante años un negocio de narcotráfico desde su residencia en North Hollywood. Además, habría construido una red enfocada en clientes de alto perfil dentro de la industria del entretenimiento.

El memorando judicial sostiene que la acusada promovía sus servicios como una proveedora exclusiva. Sin embargo, ignoraba los riesgos asociados al consumo de la sustancia que distribuía.

Por otra parte, las autoridades la vinculan con al menos dos muertes, entre ellas la del actor conocido por su papel en “Friends”.

El papel en la muerte del actor

La investigación determinó que Sangha colaboró con Erik Fleming para suministrar ketamina a Matthew Perry. Ambos conocían los problemas de adicción del actor.

En octubre de 2023, Perry fue encontrado sin vida en su domicilio en Los Ángeles. El informe forense concluyó que la causa del fallecimiento fueron los efectos agudos de la ketamina.

Además, documentos judiciales indican que Sangha y Fleming vendieron decenas de viales de la sustancia. Estas dosis fueron administradas por el asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa.

Otros implicados en el caso

El proceso judicial también ha involucrado a otras personas. El doctor Mark Chávez fue condenado a arresto domiciliario, mientras que el médico Salvador Plasencia recibió una pena de prisión por su participación en la distribución.

Asimismo, Iwamasa y Fleming, quienes se declararon culpables, aún esperan sus respectivas sentencias, previstas para las próximas semanas.

Un caso que sacude a la industria

La condena marca un punto clave en un caso que ha generado gran impacto en Hollywood. Además, reabre el debate sobre el acceso a sustancias controladas y la responsabilidad de quienes participan en su distribución.

Finalmente, el caso refleja las consecuencias de redes ilegales que operan en entornos de alto perfil. La resolución judicial busca establecer responsabilidades en una tragedia que conmocionó a la industria del entretenimiento.

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