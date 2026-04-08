Una de las guitarras más emblemáticas de la historia del rock volverá a captar la atención del público. Sotheby’s anunció que la Hagstrom roja que Elvis Presley utilizó en su célebre concierto de 1968 será una de las piezas principales de su próxima subasta en Nueva York.

El instrumento formará parte del evento “Rock & Pop”, que se celebrará del 13 al 20 de abril. La guitarra está valorada entre uno y dos millones de dólares, lo que refleja su enorme peso histórico dentro de la música popular.

Un símbolo del regreso de Elvis

Elvis Presley utilizó esta guitarra durante el especial televisivo “Singer Presents… Elvis”, emitido en 1968. Este concierto marcó su regreso a los escenarios tras varios años centrado en su carrera cinematográfica.

Además, una imagen del artista con este mismo instrumento fue utilizada en la portada de su álbum “From Elvis in Memphis”. Por eso, la pieza se considera un símbolo clave de una etapa decisiva en su trayectoria.

La casa de subastas destaca que ese momento redefinió la carrera del llamado “Rey del Rock” y consolidó uno de los episodios más recordados de la música contemporánea.

Piezas que marcaron generaciones

Junto a esta guitarra, la subasta incluirá otros objetos de gran valor cultural. Entre ellos se encuentra una guitarra acústica utilizada por Noel Gallagher durante la grabación del álbum “(What’s the Story) Morning Glory?” de Oasis.

Este instrumento, valorado entre 60.000 y 80.000 dólares, está vinculado a canciones que impulsaron a la banda británica al éxito internacional. Asimismo, refleja la influencia duradera del grupo en distintas generaciones.

Además, se ofrecerán otros artículos relacionados con Gallagher, como el manuscrito original de “Don’t Look Back in Anger” y una guitarra Rickenbacker de doce cuerdas.

Un recorrido por la historia del rock

La subasta también reunirá objetos de otras figuras icónicas. Entre ellos destaca una guitarra de Bruce Springsteen utilizada en la creación de “Born to Run”, así como manuscritos de David Bowie y una guitarra de Eric Clapton.

De este modo, el evento se presenta como un recorrido por distintos momentos clave del rock. Cada pieza representa una etapa distinta, pero todas comparten un valor histórico significativo.

Finalmente, la colección busca conectar generaciones y recordar el impacto cultural de estos artistas. La subasta no solo pone en circulación objetos valiosos, sino que también revive la historia de la música a través de sus protagonistas.