Un enfrentamiento en el terreno terminó con sanciones en las Grandes Ligas. Jorge Soler y Reynaldo López fueron suspendidos por siete partidos cada uno tras protagonizar una pelea durante el juego entre los Atlanta Braves y Los Angeles Angels.

El incidente ocurrió en la quinta entrada, cuando un lanzamiento alto y cercano por parte de López provocó la reacción de Soler. El bateador cubano ya había conectado un jonrón en su primer turno y había sido golpeado en la mano en su siguiente aparición en el plato.

Un lanzamiento que encendió el conflicto

Tras el envío que pasó cerca de su cabeza, Soler y López intercambiaron miradas desde la distancia. Sin embargo, la tensión escaló rápidamente cuando el jugador de los Braves se dirigió hacia el lanzador.

En ese momento, ambas bancas se vaciaron y se desató una pelea en el campo. Además, se reportaron golpes durante el altercado, aunque no quedó claro si alguno conectó de forma directa.

El manager de Atlanta, Walt Weiss, fue uno de los primeros en intervenir. De hecho, derribó a Soler en un intento por frenar la situación y evitar que el conflicto se agravara.

Versiones distintas tras el incidente

Después del partido, Soler explicó que su reacción se debió a la secuencia de lanzamientos. Según dijo, consideró inaceptable que la pelota pasara tan cerca de su cabeza.

Por otra parte, López negó cualquier intención de golpear al bateador. El lanzador calificó lo ocurrido como una situación desafortunada y lamentó la forma en que se desarrollaron los hechos.

Ambos jugadores fueron expulsados del encuentro y posteriormente sancionados por la MLB. Sin embargo, han decidido apelar las suspensiones, lo que les permitirá seguir jugando hasta que se resuelva el proceso.

Un historial reciente entre ambos jugadores

Soler y López coincidieron brevemente como compañeros en 2024, cuando el bateador regresó a Atlanta tras un traspaso. Además, el historial entre ambos muestra un claro dominio ofensivo por parte de Soler.

Hasta el momento del incidente, el cubano mantenía números destacados frente al lanzador, con varios cuadrangulares incluidos. Este contexto pudo haber influido en la tensión acumulada durante el juego.

El partido siguió su curso

A pesar del altercado, los Braves lograron imponerse con marcador de 7-2. El enfrentamiento continuará con el último juego de la serie, que será también el último duelo entre ambos equipos en la temporada regular.

Finalmente, el incidente vuelve a poner en el foco la intensidad competitiva en la MLB. Aunque las emociones forman parte del juego, situaciones como esta suelen derivar en sanciones y consecuencias disciplinarias.