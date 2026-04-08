Los Angeles Lakers sufrieron una dura derrota ante Oklahoma City Thunder en un partido que dejó en evidencia las consecuencias de sus ausencias más importantes. Sin Luka Doncic ni LeBron James en la cancha, el equipo angelino fue superado de principio a fin con un marcador contundente de 87-123.

Desde el inicio, el encuentro mostró una clara tendencia. El primer cuarto terminó con ventaja para Oklahoma, que rápidamente impuso su ritmo ante un rival debilitado. Además, la sensación en el Crypto.com Arena era de resignación, marcada por las bajas que condicionaron el rendimiento del equipo local.

Un equipo condicionado por las ausencias

La falta de Luka Doncic fue determinante. El base esloveno se encuentra en España recuperándose de una lesión en el isquiotibial, lo que lo deja fuera en este tramo final de la temporada regular.

A esta baja se sumaron otras piezas clave. Austin Reaves tampoco estuvo disponible, mientras que LeBron James quedó fuera por molestias físicas. Por eso, los Lakers afrontaron el duelo sin su núcleo competitivo habitual.

A pesar de este escenario, el equipo tuvo un breve momento de reacción en el segundo cuarto. Durante algunos minutos logró equilibrar el marcador e incluso tomar la delantera. Sin embargo, esa resistencia fue pasajera.

Un tercer cuarto que sentenció el partido

Tras el descanso, el partido se inclinó definitivamente a favor de Oklahoma. El tercer cuarto resultó decisivo, con una diferencia que se amplió rápidamente ante la falta de respuesta de los Lakers.

La desconexión ofensiva y los problemas defensivos facilitaron el dominio visitante. De este modo, el marcador se disparó hasta una ventaja insalvable que terminó por definir el encuentro.

Además, el equipo angelino volvió a mostrar dificultades para mantener la intensidad tras el paso por vestuarios, una tendencia que ya se había repetido en partidos recientes.

Shai lidera sin forzar y Oklahoma responde

Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador del partido con 25 puntos. Aunque no necesitó desplegar su mejor versión, controló el ritmo del juego con eficacia.

Por otra parte, Rui Hachimura destacó en los Lakers con 15 puntos, mientras que Drew Timme aportó 11. Sin embargo, estos esfuerzos individuales no fueron suficientes para competir ante un rival más sólido.

Oklahoma aprovechó cada oportunidad y castigó los errores del equipo local con una ofensiva constante.

Un cierre de temporada con dudas

La derrota llega en un momento delicado para los Lakers. Con pocos partidos restantes en la fase regular, el equipo enfrenta dudas sobre su capacidad para mantener su posición en la tabla.

Además, las ausencias y el rendimiento irregular complican el panorama de cara a los play-offs. Aunque todavía cuentan con margen, la falta de consistencia genera preocupación.

Finalmente, el equipo deberá encontrar respuestas rápidas si quiere recuperar la estabilidad mostrada semanas atrás. De lo contrario, el cierre de temporada podría volverse más complicado de lo esperado.