El recuerdo y el dolor de todo un país siguen intactos. A un año del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, familiares y allegados de las 236 víctimas mortales se reunieron en una vigilia cargada de emoción, dolor y exigencias de justicia.

La conmemoración tuvo lugar frente al mismo local donde ocurrió la tragedia. Velas, flores y mensajes fueron colocados en honor a quienes perdieron la vida aquella noche que marcó al país. Además, el acto coincidió con las mismas horas en las que ocurrió el colapso, lo que intensificó el significado del encuentro.

El dolor que no desaparece

Para muchos sobrevivientes, el paso del tiempo no ha traído alivio. Enrique Baes, quien logró salir con vida, aseguró que el trauma sigue presente.

Recordó cómo quedó atrapado entre los escombros mientras intentaba huir. Junto a un amigo, también sobreviviente, logró liberarse en medio del caos. Sin embargo, la experiencia dejó una huella profunda.

Según explicó, su vida cambió por completo desde aquella noche. Aunque agradece haber sobrevivido, reconoce que no ha podido dejar atrás lo vivido.

Un reclamo de justicia que continúa

Durante la vigilia, una de las demandas más repetidas fue la de justicia. Los asistentes insistieron en que el caso no debe quedar impune.

Actualmente, el Ministerio Público acusa de homicidio involuntario a los propietarios del local. Sin embargo, familiares y ciudadanos consideran que aún queda mucho por esclarecer.

Por eso, muchos coinciden en que es necesario mantener la presión social. La presencia de personas que no fueron afectadas directamente demuestra que el impacto de la tragedia va más allá de las víctimas inmediatas.

Una comunidad que no olvida

El acto incluyó música, lecturas y momentos de reflexión. Bajo una carpa instalada en el lugar, se compartieron palabras de apoyo y memoria colectiva.

Además, ciudadanos acudieron para expresar su solidaridad. Para muchos, se trata de una de las tragedias más graves en la historia reciente del país.

El sentimiento común es que el dolor sigue vigente. Por eso, la vigilia también simboliza la decisión de no olvidar.

Memoria, justicia y acompañamiento

Los asistentes destacaron la importancia de mantenerse unidos. Consideran que el acompañamiento es clave para quienes continúan enfrentando las consecuencias emocionales de la tragedia.

Finalmente, la conmemoración dejó claro que, un año después, el duelo sigue abierto. La exigencia de justicia permanece firme, mientras la memoria de las víctimas continúa presente en la sociedad dominicana.