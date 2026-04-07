Ricky Martin, Los Ángeles Azules, TINI – Vuelve (Official Video)

Ricky Martin, Los Ángeles Azules y TINI se encuentran en “Vuelve”, una colaboración que mezcla generaciones y estilos con una naturalidad inesperada. El video apuesta por una estética elegante y nostálgica, donde la iluminación suave y los espacios abiertos acompañan la carga emocional del tema. La cumbia característica del grupo mexicano se combina con el pop moderno de TINI y la intensidad vocal de Ricky, creando una fusión que suena clásica y actual al mismo tiempo. La narrativa gira alrededor de un amor que no termina de soltarse, con esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad que pesa más de lo que se dice. Cada escena refuerza esa sensación de distancia emocional, sin necesidad de dramatizar en exceso. Es una pieza que conecta desde lo sentimental, pero con un sonido pensado para quedarse en rotación.