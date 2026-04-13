Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intensificaron su ofensiva contra el narcotráfico con nuevos ataques en el océano Pacífico que dejaron un saldo de cinco personas muertas, según informó el Comando Sur.

De acuerdo con el comunicado oficial, las embarcaciones atacadas transitaban por rutas conocidas de tráfico de drogas y estaban presuntamente vinculadas a organizaciones catalogadas como terroristas.

Dos ataques, cinco muertos

El operativo se llevó a cabo contra dos lanchas. En la primera viajaban tres personas, de las cuales una sobrevivió al ataque. En la segunda embarcación, los tres tripulantes murieron.

Tras el primer impacto, las autoridades estadounidenses notificaron a la Guardia Costera para activar labores de búsqueda y rescate del sobreviviente.

El Comando Sur difundió imágenes en blanco y negro en las que se observa cómo ambas embarcaciones son destruidas en medio del mar, en lo que calificó como acciones dirigidas a generar “fricción sistémica” contra las redes criminales.

Una estrategia militar en expansión

Estos ataques forman parte de una ofensiva más amplia iniciada en 2025 bajo la llamada operación Lanza del Sur, con la que Washington busca interrumpir las rutas marítimas del narcotráfico en América Latina.

Desde el inicio de esta estrategia, Estados Unidos ha ejecutado decenas de ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, con cientos de personas fallecidas en operaciones similares, según distintos reportes.

Una política que genera debate

El uso de ataques militares directos contra presuntos narcotraficantes marca un cambio en la estrategia tradicional de combate al tráfico de drogas, que históricamente se centraba en cooperación internacional y operaciones policiales.

Mientras el Pentágono defiende la legalidad de estas acciones bajo el argumento de seguridad regional, expertos y organizaciones han cuestionado su legitimidad y advierten sobre posibles implicaciones en el derecho internacional.

Por ahora, Washington mantiene el rumbo. Y todo indica que estas operaciones no solo continuarán, sino que podrían intensificarse en los próximos meses.