El béisbol es un deporte lleno de historia, estrategia… y reglas que parecen sacadas de otro planeta. Aunque la mayoría de los fanáticos conocen lo básico, el reglamento oficial de las Grandes Ligas esconde situaciones tan específicas que podrían pasar toda una vida sin verse en un juego.

Estas son algunas de las reglas raras de la MLB que, aunque poco comunes, son completamente reales.

Una de las más curiosas establece que los corredores avanzan una base si una pelota lanzada se queda atrapada en la máscara del receptor o del umpire. No es algo que pase todos los días, pero está contemplado.

Otra regla poco conocida afecta al bateador designado. Este jugador no puede sentarse en el bullpen, a menos que esté actuando como receptor de bullpen. Sí, incluso en eso hay reglas.

En el terreno de juego, las cosas se ponen más extrañas. Un corredor puede ser declarado out si es golpeado por una pelota bateada en fair, incluso si está parado en una base. La única excepción ocurre cuando se aplica la regla del infield fly.

También hay espacio para momentos… incómodos. Si un jugador, coach o manager es expulsado, puede quedarse en el estadio como espectador, pero solo si se cambia de ropa y se aleja completamente del dugout.

En defensa, las reglas no se quedan atrás. Si un jugador desvía una pelota fair hacia las gradas, puede contarse como jonrón. Pero si eso ocurre a menos de 250 pies del home, entonces solo se otorgan dos bases.

Otra situación casi imposible: si un bateador es reemplazado con dos strikes y el sustituto se poncha, el strikeout se le acredita al bateador original. Básicamente, te ponchas… sin estar en el campo.

El umpire también tiene poder absoluto en ciertos casos. Por ejemplo, en condiciones de lluvia, puede ordenar al lanzador guardar la bolsa de resina en el bolsillo.

Y si pensabas que ya lo habías visto todo, hay más. Si un jugador toca intencionalmente la pelota con una parte de su uniforme desprendida, como la gorra, todos los corredores avanzan tres bases.

Una de las más complejas ocurre en jugadas en el home. Si hay dos strikes y un corredor intenta robarse el home, pero la pelota lo golpea en la zona de strike, el bateador es out. Dependiendo de los outs, la carrera puede o no contar.

Y finalmente, una regla que parece sacada de una película: un pitcher puede cambiar de brazo en medio de un turno al bate, pero solo si el otro está lesionado. Y lo mejor, no tiene derecho a calentar.

El béisbol puede parecer un deporte simple a primera vista, pero estas reglas raras de la MLB demuestran que siempre hay algo más escondido en el juego.