Por: Michelle Roncal

El interés por el azafrán TDAH no surgió en un laboratorio ni en una clínica, sino en el lugar donde hoy nacen casi todas las tendencias de salud: internet. Padres, creadores de contenido y hasta algunos profesionales comenzaron a hablar de esta especia milenaria como una posible alternativa natural para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

La promesa suena tentadora. Un ingrediente tradicional, usado durante siglos en la cocina y la medicina, que ahora podría competir con tratamientos farmacológicos modernos. Pero cuando se separa el entusiasmo de los datos, la historia se vuelve bastante más matizada.

Por qué el azafrán TDAH está ganando popularidad

El azafrán, derivado de la planta Crocus sativus, ha sido valorado durante siglos por sus propiedades medicinales. Lo que ha cambiado no es la planta, sino el contexto. En una época donde muchas familias cuestionan los efectos secundarios de los medicamentos tradicionales, cualquier alternativa “natural” recibe atención inmediata.

A eso se suma algo más poderoso: la narrativa. La idea de que algo simple, casi doméstico, pueda ayudar a regular un trastorno complejo como el TDAH resulta difícil de ignorar.

Pero hay una base científica detrás del interés. El azafrán actúa sobre neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, los mismos sistemas involucrados en el TDAH. No es una coincidencia que haya entrado en la conversación.

Qué dicen los estudios sobre el azafrán TDAH

Aquí es donde conviene bajar el volumen del hype.

Los estudios disponibles son pocos, pequeños y de corta duración. Aun así, algunos resultados son lo suficientemente consistentes como para llamar la atención.

En ciertas investigaciones, el azafrán mostró mejoras en síntomas de hiperactividad, e incluso en la calidad del sueño. En algunos casos, su efecto fue comparable al de medicamentos estimulantes en aspectos específicos del trastorno.

Pero no todo es tan redondo.

El impacto parece concentrarse principalmente en la hiperactividad. La falta de atención, que es una parte central del TDAH, no mostró mejoras igual de claras. Y eso cambia bastante el panorama.

Además, los estudios suelen durar entre seis y ocho semanas. En términos médicos, eso apenas es un vistazo.

Lo que el azafrán hace mejor (y lo que no)

Uno de los puntos más atractivos del azafrán es lo que no hace.

A diferencia de muchos estimulantes, no se ha asociado con pérdida de apetito ni con problemas de sueño. De hecho, en algunos casos parece ayudar a regularlo.

Eso, para muchas familias, ya es suficiente para considerarlo.

Pero también tiene limitaciones claras.

No existe todavía una dosis estándar bien definida, especialmente en niños, lo que deja demasiado espacio para la improvisación. A eso se suma que los suplementos no están regulados con el mismo rigor que los medicamentos, así que la calidad puede variar más de lo que a cualquiera le gustaría admitir.

Y quizá lo más incómodo es esto: no hay datos sólidos sobre qué ocurre a largo plazo. Lo que sabemos cubre apenas unas semanas, no años. Y cuando se trata del cerebro, ese tipo de diferencia importa más de lo que parece.

Entre la esperanza y la evidencia

El azafrán no es una solución milagrosa, pero tampoco es una moda sin fundamento.

Se encuentra en ese punto incómodo donde la ciencia dice “esto podría funcionar” mientras internet ya decidió que funciona.

Y ahí es donde se complica todo.

Para algunos pacientes, podría ser un complemento útil. Para otros, una alternativa parcial. Pero pensar que puede reemplazar completamente los tratamientos tradicionales, al menos por ahora, es adelantarse demasiado.

Lo que todavía no sabemos

Quedan preguntas importantes sin responder. Cuál es la dosis adecuada según el peso. Qué ocurre con su uso prolongado. Cómo se compara realmente con los tratamientos estándar en estudios más amplios.

La investigación apenas está comenzando.

Mientras tanto, el azafrán sigue acumulando atención, impulsado tanto por resultados prometedores como por una creciente desconfianza hacia los tratamientos convencionales.

Una combinación bastante poderosa.

Al final, el interés en el azafrán dice tanto sobre el TDAH como sobre nosotros: queremos soluciones más suaves, más naturales y más humanas. El problema es que el cerebro, como siempre, no es tan simple.