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Cóctel Paloma con toronja y tequila refrescante

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© Victoria Kondysenko | Dreamstime.com

El cóctel Paloma es una de las bebidas más populares en México, conocida por su frescura y equilibrio entre lo cítrico y lo ligeramente amargo. A diferencia de otros cócteles más intensos, aquí la toronja toma el protagonismo.

Ingredientes para el cóctel Paloma

  • 2 oz de tequila
  • 2 oz de jugo de toronja fresco
  • ½ oz de jugo de limón
  • 1 pizca de sal
  • Soda de toronja o agua mineral
  • Hielo
  • Rodaja de toronja para decorar
  • Sal para escarchar el vaso

Preparación

Escarcha el borde del vaso con sal y llénalo con hielo.

Agrega el tequila, el jugo de toronja y el jugo de limón.

Mezcla ligeramente y completa con soda de toronja o agua mineral.

Remueve suavemente para integrar.

Decora con una rodaja de toronja.

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