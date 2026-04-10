Cóctel Paloma con toronja y tequila refrescante

El cóctel Paloma es una de las bebidas más populares en México, conocida por su frescura y equilibrio entre lo cítrico y lo ligeramente amargo. A diferencia de otros cócteles más intensos, aquí la toronja toma el protagonismo.

Ingredientes para el cóctel Paloma

2 oz de tequila

2 oz de jugo de toronja fresco

½ oz de jugo de limón

1 pizca de sal

Soda de toronja o agua mineral

Hielo

Rodaja de toronja para decorar

Sal para escarchar el vaso

Preparación

Escarcha el borde del vaso con sal y llénalo con hielo.

Agrega el tequila, el jugo de toronja y el jugo de limón.

Mezcla ligeramente y completa con soda de toronja o agua mineral.

Remueve suavemente para integrar.

Decora con una rodaja de toronja.