Cóctel Paloma con toronja y tequila refrescante

El cóctel Paloma es una de las bebidas más populares en México, conocida por su frescura y equilibrio entre lo cítrico y lo ligeramente amargo. A diferencia de otros cócteles más intensos, aquí la toronja toma el protagonismo.
Ingredientes para el cóctel Paloma
- 2 oz de tequila
- 2 oz de jugo de toronja fresco
- ½ oz de jugo de limón
- 1 pizca de sal
- Soda de toronja o agua mineral
- Hielo
- Rodaja de toronja para decorar
- Sal para escarchar el vaso
Preparación
Escarcha el borde del vaso con sal y llénalo con hielo.
Agrega el tequila, el jugo de toronja y el jugo de limón.
Mezcla ligeramente y completa con soda de toronja o agua mineral.
Remueve suavemente para integrar.
Decora con una rodaja de toronja.