Durante años, la ciencia sostuvo una idea esperanzadora: las plantas podrían adaptarse al cambio climático mediante evolución genética. Sin embargo, un nuevo estudio internacional muestra que existe un punto crítico. El límite de adaptación de las plantas aparece cuando el calor extremo supera su capacidad de respuesta biológica.

Para entender este proceso, investigadores sembraron más de 70.000 ejemplares de Arabidopsis thaliana, una planta modelo en genética, en 360 parcelas distribuidas en 30 regiones climáticas distintas. El experimento abarcó desde zonas frías como los Alpes hasta entornos extremos como el desierto del Néguev en Israel, además de regiones mediterráneas y varios estados de Estados Unidos.

Durante cinco años, las plantas crecieron sin intervención humana. Cada temporada, los científicos recolectaban muestras de los ejemplares sobrevivientes y analizaban su ADN. El objetivo era observar cómo cambiaban genéticamente frente a distintas condiciones ambientales.

Los resultados confirmaron que la evolución sí ocurre. En condiciones moderadas, el límite de adaptación de las plantas no se alcanza fácilmente. Variantes genéticas relacionadas con la floración o la respuesta al calor aumentaron su presencia, permitiendo que las poblaciones se ajustaran gradualmente.

Pero en los entornos más calurosos, la historia fue distinta.

En lugar de una adaptación ordenada, los investigadores observaron cambios genéticos caóticos. Las plantas no lograron desarrollar mecanismos útiles para sobrevivir. En muchos casos, las poblaciones colapsaron y desaparecieron. El calor extremo no solo ralentizó la evolución, sino que la desorganizó por completo.

Este hallazgo introduce un concepto clave: los “puntos de inflexión”. Son umbrales donde la presión climática supera la capacidad evolutiva de una especie. Una vez cruzados, la adaptación deja de ser posible.

El límite de adaptación de las plantas es especialmente preocupante en regiones como el Mediterráneo, donde el aumento de temperatura es más acelerado. Allí, muchas especies podrían enfrentar condiciones que superen su capacidad de ajuste en pocas décadas.

Los científicos destacan que estos datos permiten mejorar los modelos predictivos. Saber qué especies están cerca de ese límite puede ayudar a diseñar estrategias de conservación más efectivas, desde la protección de hábitats hasta intervenciones directas.

El mensaje es claro. La evolución no es infinita ni garantiza supervivencia. Las plantas pueden adaptarse, pero no a cualquier velocidad ni bajo cualquier condición.

Y cuando ese límite se rompe, la naturaleza no negocia. Simplemente desaparece.