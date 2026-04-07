El rapero Offset fue hospitalizado tras resultar herido en un tiroteo ocurrido el lunes en Florida. El artista se encuentra en condición estable, según confirmó su equipo.

El incidente tuvo lugar en un estacionamiento del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, poco después de las siete de la noche. Las autoridades respondieron al reporte de disparos y abrieron una investigación.

Offset baleado y bajo atención médica

Un portavoz del cantante informó que el artista está recibiendo tratamiento y permanece bajo observación. Aunque la situación generó preocupación, su estado ha sido descrito como estable.

Offset, cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus, fue trasladado a un hospital cercano tras el ataque. Por el momento, no se han dado detalles sobre la gravedad de la herida.

Dos arrestos y una investigación en curso

La policía de Seminole confirmó la detención de dos personas en relación con el tiroteo. Sin embargo, las autoridades no han revelado sus identidades ni los posibles motivos del ataque.

La investigación sigue abierta mientras los agentes recopilan pruebas y testimonios. El caso continúa bajo seguimiento de las autoridades locales.

Contexto personal y trayectoria

Offset es conocido por su carrera como miembro del grupo Migos, uno de los referentes del hip hop en la última década. Además, mantiene una carrera en solitario dentro de la música urbana.

El artista estuvo casado durante siete años con la rapera Cardi B, con quien tiene dos hijos.

El incidente ocurre en un contexto marcado por la violencia que ha afectado a figuras del género. En 2022, su compañero Takeoff fue asesinado en un tiroteo.

Mientras tanto, Offset baleado se recupera bajo atención médica, a la espera de avances en la investigación sobre lo ocurrido.