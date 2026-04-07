Los disruptores endocrinos en niños son sustancias químicas que pueden interferir con el sistema hormonal del cuerpo. Aunque el término puede sonar alarmante, los expertos coinciden en algo importante: no se trata de miedo, sino de entender cómo funciona la biología y reducir riesgos de forma práctica.

El sistema endocrino regula funciones esenciales como el crecimiento, el metabolismo y la pubertad. En la infancia, este sistema está en pleno desarrollo, lo que hace que los niños sean más sensibles a ciertos compuestos presentes en el entorno cotidiano.

Los disruptores endocrinos en niños pueden imitar o bloquear hormonas naturales. Esta interferencia se ha relacionado en estudios con alteraciones en el crecimiento, pubertad adelantada o desordenada y cambios en el metabolismo. También se investiga su vínculo con mayor riesgo de obesidad y problemas relacionados con la insulina.

Estos compuestos no son raros ni lejanos. Se encuentran en productos de uso diario. Algunos ejemplos incluyen plásticos que contienen BPA o ftalatos, cosméticos y perfumes, envases de alimentos, pesticidas y productos de limpieza. La exposición no suele ser por un solo contacto, sino por pequeñas dosis repetidas a lo largo del tiempo.

Dónde ocurre la exposición

Los disruptores endocrinos en niños están presentes en ambientes domésticos comunes. Calentar comida en recipientes plásticos, usar productos perfumados o consumir alimentos altamente procesados puede aumentar la exposición diaria.

El problema no es un uso ocasional. Es la acumulación constante de pequeñas cantidades lo que preocupa a la comunidad científica.

Qué pueden hacer las familias

Reducir la exposición no requiere cambios extremos. Pequeñas decisiones pueden marcar diferencia. Utilizar recipientes de vidrio o acero inoxidable para alimentos es una de las medidas más recomendadas.

Evitar calentar comida en plástico también ayuda a limitar la liberación de sustancias químicas. Reducir el uso de perfumes, colonias y cosméticos en niños es otra acción sencilla.

La alimentación también influye. Priorizar alimentos frescos en lugar de productos ultraprocesados puede disminuir la exposición a ciertos compuestos.

Los especialistas insisten en que no se trata de buscar perfección. Es imposible eliminar completamente estos químicos del entorno moderno. El objetivo es reducir la exposición diaria en la medida de lo posible.

El conocimiento sobre los disruptores endocrinos en niños sigue avanzando. A medida que la ciencia profundiza en sus efectos, queda claro que pequeñas decisiones cotidianas pueden contribuir a un entorno más saludable durante etapas clave del desarrollo.