Jambalaya criolla, arroz especiado con salchicha y camarones en una sola olla

© Bhofack2 | Dreamstime.com

Todo empieza en la misma olla. Primero la salchicha que suelta grasa y deja el fondo marcado. Luego el sofrito, lo que en Luisiana llaman la “santa trinidad”: cebolla, apio y pimiento. La jambalaya criolla no se arma por capas delicadas, se construye a fuego medio, mezclando influencias francesas, españolas y caribeñas hasta que el arroz absorbe todo.

A diferencia de la versión cajún más oscura y sin tomate, la criolla incorpora tomate y logra un perfil más brillante, ligeramente ácido, con especias que calientan sin saturar. Es comida de reunión, de mesa grande, de plato generoso servido directamente desde la olla.

Ingredientes

  • 300 g de salchicha ahumada en rodajas
  • 300 g de camarones limpios
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cebolla picada
  • 1 tallo de apio picado
  • 1 pimiento rojo en cubos
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 taza de tomate triturado
  • 1 1/2 tazas de arroz
  • 3 tazas de caldo de pollo o marisco
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1/2 cucharadita de tomillo seco
  • 1/2 cucharadita de orégano
  • 1 pizca de cayena
  • Sal y pimienta al gusto
  • Perejil fresco picado

Preparación

  1. Calienta el aceite en una olla amplia. Dora la salchicha hasta que tome color y retírala.
  2. En la misma olla, añade la cebolla, el apio y el pimiento. Cocina hasta que estén suaves.
  3. Incorpora el ajo y cocina brevemente.
  4. Agrega el tomate triturado y cocina unos minutos para concentrar sabor.
  5. Añade el arroz y mezcla para que se impregne.
  6. Vierte el caldo y agrega las especias.
  7. Incorpora la salchicha nuevamente. Cocina a fuego medio bajo hasta que el arroz esté casi listo.
  8. Añade los camarones y cocina solo hasta que cambien de color.
  9. Ajusta sal y pimienta y termina con perejil fresco.

Consejos útiles

  • No remuevas constantemente el arroz. Déjalo absorber el líquido.
  • Ajusta la cayena según el nivel de picante que prefieras.
  • Si el arroz aún está firme y falta líquido, añade un poco más de caldo caliente.
  • Sirve inmediatamente para mantener la textura del camarón.

La jambalaya criolla se lleva a la mesa directamente en la olla o en un recipiente amplio. El arroz debe quedar suelto pero bien impregnado, los camarones firmes y la salchicha visible entre los granos. Es un plato que no necesita acompañamientos complicados. Con una cuchara grande basta.

