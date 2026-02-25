Todo empieza en la misma olla. Primero la salchicha que suelta grasa y deja el fondo marcado. Luego el sofrito, lo que en Luisiana llaman la “santa trinidad”: cebolla, apio y pimiento. La jambalaya criolla no se arma por capas delicadas, se construye a fuego medio, mezclando influencias francesas, españolas y caribeñas hasta que el arroz absorbe todo.

A diferencia de la versión cajún más oscura y sin tomate, la criolla incorpora tomate y logra un perfil más brillante, ligeramente ácido, con especias que calientan sin saturar. Es comida de reunión, de mesa grande, de plato generoso servido directamente desde la olla.

Ingredientes

300 g de salchicha ahumada en rodajas

300 g de camarones limpios

2 cucharadas de aceite

1 cebolla picada

1 tallo de apio picado

1 pimiento rojo en cubos

2 dientes de ajo picados

1 taza de tomate triturado

1 1/2 tazas de arroz

3 tazas de caldo de pollo o marisco

1 cucharadita de pimentón

1/2 cucharadita de tomillo seco

1/2 cucharadita de orégano

1 pizca de cayena

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado

Preparación

Calienta el aceite en una olla amplia. Dora la salchicha hasta que tome color y retírala. En la misma olla, añade la cebolla, el apio y el pimiento. Cocina hasta que estén suaves. Incorpora el ajo y cocina brevemente. Agrega el tomate triturado y cocina unos minutos para concentrar sabor. Añade el arroz y mezcla para que se impregne. Vierte el caldo y agrega las especias. Incorpora la salchicha nuevamente. Cocina a fuego medio bajo hasta que el arroz esté casi listo. Añade los camarones y cocina solo hasta que cambien de color. Ajusta sal y pimienta y termina con perejil fresco.

Consejos útiles

No remuevas constantemente el arroz. Déjalo absorber el líquido.

Ajusta la cayena según el nivel de picante que prefieras.

Si el arroz aún está firme y falta líquido, añade un poco más de caldo caliente.

Sirve inmediatamente para mantener la textura del camarón.

La jambalaya criolla se lleva a la mesa directamente en la olla o en un recipiente amplio. El arroz debe quedar suelto pero bien impregnado, los camarones firmes y la salchicha visible entre los granos. Es un plato que no necesita acompañamientos complicados. Con una cuchara grande basta.