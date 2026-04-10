Novela semanal publicada en el periódico El Especialito.

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En El secreto de la mansión epílogo, Eleanor vuelve a Ravenscroft años después y descubre que la mansión sigue viva, guardando secretos que nunca desaparecen. Este epílogo se publicó en El Especialito en dos entregas, el 13 y el 20 de marzo, respectivamente.

Por: Isis Sánchez / El Especialito

Cuando el viento apagó la última llama del candelabro, la mansión quedó en silencio.

Nadie volvió a verlo, pero a veces, cuando la niebla cubre el jardín, se jura oír pasos que suben la escalera y una voz que murmura su nombre, como si Edward Whitford nunca hubiera salido de allí. La mansión se convirtió en su prisión y su tumba espiritual, porque a pesar de ser el único heredero, su soledad fue una forma de expiación silenciosa: una vida dedicada a guardar un secreto que lo consumía…

En Ravenscroft, las doce son la hora en que los secretos resurgen.

Por eso, aunque todo parezca calmarse, el reloj sigue marcando las doce, indicando que algo quedó pendiente, que la mansión aún no ha contado todo, el reloj respira con la casa, responde a la tensión y marca las revelaciones.

Cuando suena, no marca la hora: marca la verdad…

Y en algún rincón de la casa, muy lejos, una voz, quizás un suspiro, quizás un recuerdo, respondió con un leve crujido, como si la mansión, en efecto, hubiera entendido.

Con el paso de los años, el tiempo había hecho su trabajo calladamente. La gran mansión de Ravenscroft Hall estaba cubierta ahora de hiedra, y el bosque que la rodeaba había vuelto a reclamar parte de sus dominios.

Las ventanas estaban ciegas, los techos envejecidos, y las piedras, ennegrecidas por el pasar del tiempo.

Eleanor Whitford, ya con un velo de canas sobre la sien, se detuvo frente a los portones oxidados.

El aire olía igual que aquella noche, a tierra húmeda, a ceniza y a olvido.

No había regresado desde el día en que abandonó la mansión y el apellido Ashcroft se borró para siempre.

Eleanor cruzó el umbral con paso lento.

El interior estaba cubierto de polvo, como si el tiempo hubiera dejado de existir allí.

El reloj del vestíbulo, milagrosamente intacto, marcaba las doce. Siempre las doce.

Eleanor siguió el corredor empolvado hacia el ala oeste, donde el doble espejo había estado de manera permanente. El marco seguía allí, medio cubierto por una cortina raída, su superficie opaca como un lago muerto.

Se detuvo frente a él.

He vuelto…, susurró. Tal como prometí.

Eleanor alzó una mano y limpió el polvo del espejo.

Durante un instante, sólo vio su propio reflejo: una mujer envejecida, con la mirada cansada pero firme.

Y luego… algo cambió.

La superficie del espejo palpitó.

Un destello de luz azulada recorrió los bordes.

La imagen en el reflejo comenzó a moverse con vida propia.

No estaba sola.

Él estaba allí.

Edward Harrow, o Whitford, como había elegido llamarse al final, aparecía en el otro lado del espejo.

Su rostro era joven aún, sereno, intacto por los años.

Vestía el abrigo oscuro con el que ella lo había visto por última vez, el día en que abandonó la mansión.

Eleanor sintió que el corazón se le detenía.

Edward…, susurró, con la voz quebrada.

El reflejo sonrió.

Sus labios se movieron y, aunque no oyó sonido alguno, comprendió las palabras:

“Cumpliste tu promesa.”

El espejo tembló, y una grieta fina cruzó la superficie como una vena de hielo.

De ella brotó un hilo de luz que iluminó toda la sala.

Eleanor cerró los ojos.

La luz la envolvió, cálida y suave, como un último amanecer.

Cuando el viento del bosque volvió a soplar, el espejo estaba vacío.

Sólo el eco del reloj, marcando las doce, quedó resonando entre las piedras.

Ahora Eleanor tenía muy claro lo que la había traído de nuevo a la mansión: un sueño que le susurraba en su inconsciente…

“El reloj marca las doce… y el espejo respira.”

En él, oía una voz que la llamaba desde el otro lado del espejo.

Una voz que conocía demasiado bien.

Y descubrió que el espejo de Ravenscroft no muestra la imagen del presente, sino fragmentos del pasado.

Quien se mira en él no ve su rostro actual, sino lo que la casa recuerda de esa persona.

Desde entonces, cada generación ve en él algo distinto, pero todos coinciden en una cosa:

Nunca marca el paso del tiempo.

La habitación puede envejecer, las cortinas dañarse, pero el espejo permanece inmaculado.

No refleja lo que tiene delante, sino lo que la casa quiere mostrar.

No es exactamente una puerta abierta, sino una grieta entre dimensiones, entre los vivos y los ecos que aún habitan la casa.

El reloj guarda el tiempo y el espejo guarda el reflejo.

Juntos mantienen viva a la mansión, sosteniendo su memoria y su condena.

Por eso cada campanada a las doce podría hacer vibrar levemente el cristal del espejo, como si ambos respondieran a una misma fuente de energía: la culpa ancestral de los Ashcroft, el verdadero secreto de la mansión.

Una semana después, los aldeanos que pasaron por el camino juraron haber visto una figura femenina de pie ante la deteriorada mansión, que se desvanecía con la primera neblina del amanecer.

Y en el interior del salón, entre el polvo, en la superficie del espejo, una inscripción nueva podía leerse, apenas visible bajo la luz gris:

“A quienes amaron más allá del tiempo, Ravenscroft les pertenece.”

Dicen que toda mansión con secretos no muere, simplemente duerme…

Solamente las sombras guardarán silencio tras el eco del reloj al detenerse.

Ravenscroft aún sueña…

Y en sus sueños, los muertos bailan con la memoria, porque ya no pertenecen ni al pasado ni al presente.

Dicen que el espejo del salón del ala este fue el primero en llegar a Ravenscroft.

Que su superficie no devuelve el rostro del que lo mira, sino el eco de quienes ya no pueden ser vistos.

Y que, cada medianoche, cuando los relojes marcan las doce, su cristal respira, como si dentro de él alguien esperara ser recordado.

Aparentemente, la mansión ya descansa, pero en las paredes, pasillos y pasadizos, el aire sigue susurrando nombres.

Porque aún quedan guardados otros secretos.

Hay habitaciones del ala oeste que nunca se abrieron, cartas que jamás fueron entregadas,

y un espejo que a veces refleja un rostro que ya no debería existir.

Pero el descanso de la mansión no siempre es olvido.

Hay verdades que duermen con un ojo abierto, aguardando el momento exacto en que alguien, con una llave olvidada entre el polvo, la gire lentamente en la cerradura…

y vuelva a cruzar sus puertas.