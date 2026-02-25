Hace unos 2.800 años, en plena Edad de Hierro, se produjo uno de los mayores asesinatos en masa documentados de la Europa prehistórica. Casi 80 personas fueron enterradas en una fosa común en el yacimiento de Gomolava, en el norte de Serbia. Ahora, un nuevo estudio revela que la mayoría de las víctimas eran mujeres y niños.

La investigación, publicada en Nature Human Behaviour, analizó genéticamente los restos hallados y determinó que la mayoría de las víctimas no tenían parentesco cercano entre sí. De hecho, los análisis indican que ni siquiera compartían ancestros recientes, lo que descarta que se tratara de miembros de una misma familia o comunidad.

Un acto de violencia planificada

Los cuerpos presentan claras señales de muerte violenta, incluyendo golpes y heridas de arma blanca. Los investigadores califican el suceso como “uno de los mayores asesinatos en masa prehistóricos descubiertos en Europa” y consideran que fue un acto deliberado de violencia a gran escala.

Entre las víctimas había 40 niños de entre uno y doce años, 11 adolescentes y 24 adultos. El 87 % de los adultos eran mujeres. El único bebé identificado era un varón.

Además, los análisis isotópicos muestran que las víctimas tuvieron dietas infantiles diversas, lo que sugiere que procedían de diferentes asentamientos. Esto abre la posibilidad de que hubieran sido capturadas o desplazadas por la fuerza antes de ser asesinadas.

El hecho de que la mayoría fueran mujeres y menores, grupos que podían haber sido esclavizados, refuerza la hipótesis de que la matanza tuvo un propósito simbólico o intimidatorio más amplio.

Un entierro ritual, no un abandono apresurado

Uno de los aspectos más sorprendentes del hallazgo es la forma en que fueron enterradas las víctimas. Los cuerpos fueron depositados en una casa semisubterránea en desuso, junto con sus pertenencias personales, incluyendo joyas de bronce y vasijas de cerámica.

Lejos de haber sido saqueados, los objetos permanecieron intactos. Además, se hallaron restos de animales sacrificados, como un ternero, así como piedras rotas utilizadas para moler grano y semillas quemadas.

Los investigadores interpretan estos elementos como parte de una ceremonia funeraria deliberada y simbólica, lo que sugiere que tras la violencia hubo un ritual cuidadosamente ejecutado.

Según Barry Molloy, uno de los autores del estudio, esta inversión de tiempo y recursos indica que no se trató de un intento improvisado de ocultar los cuerpos, sino de un acto con significado social y político.

Un periodo de tensiones territoriales

Los científicos creen que la masacre ocurrió en un contexto de inestabilidad regional. Durante el inicio de la Edad de Hierro, las comunidades de la cuenca de los Cárpatos estaban consolidando asentamientos fortificados y reclamando territorios previamente ocupados en la Edad del Bronce.

La construcción de nuevas fortalezas y la disputa por tierras y recursos pudieron haber intensificado los conflictos entre comunidades rivales o con grupos nómadas que utilizaban las mismas áreas de manera estacional.

Para los investigadores, el caso de Gomolava refleja que la reorganización social tras el colapso de la Edad del Bronce pudo incluir episodios de violencia extrema destinados a reafirmar el control territorial.

La masacre y la posterior ceremonia funeraria, concluyen, no solo revelan brutalidad, sino también la complejidad política y simbólica de las sociedades europeas hace casi tres milenios.