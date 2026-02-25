Kylian Mbappé no fue incluido en la convocatoria del Real Madrid para el partido de vuelta del ‘play-off’ de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica, debido a las molestias que arrastra en la rodilla izquierda.

El delantero francés no pudo completar el entrenamiento del martes y, tras no experimentar mejoría en las últimas horas, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.

Según fuentes del club, su evolución será evaluada en los próximos días para determinar si necesita un periodo de descanso más prolongado. Mbappé sufre molestias recurrentes desde finales de año, cuando padeció un esguince en esa misma rodilla.

Más bajas en el Real Madrid

La ausencia de Mbappé se suma a una lista considerable de bajas.

El central Dean Huijsen tampoco llega al encuentro, tras sufrir una lesión muscular en el gemelo derecho. En la enfermería continúan Dani Ceballos, Jude Bellingham y Éder Militao.

Además, Rodrygo Goes no podrá jugar por sanción, pese a estar ya recuperado físicamente.

Ante este panorama, el técnico recurre a la cantera y convocó a los centrocampistas Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.

Convocados del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger y Mendy.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

El Real Madrid afronta así un duelo decisivo ante el Benfica con varias ausencias clave, especialmente la de Mbappé, cuyo estado físico genera preocupación en plena fase decisiva de la temporada.