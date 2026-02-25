Menu
Home/Deportes/Mbappé se pierde la vuelta ante el Benfica por molestias en la rodilla

Mbappé se pierde la vuelta ante el Benfica por molestias en la rodilla

Facebook
Twitter
Pinterest
Kylian Mbappé, con el balón, durante el entrenamiento del martes del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.EFE/ Javier Lizón

Kylian Mbappé no fue incluido en la convocatoria del Real Madrid para el partido de vuelta del ‘play-off’ de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica, debido a las molestias que arrastra en la rodilla izquierda.

El delantero francés no pudo completar el entrenamiento del martes y, tras no experimentar mejoría en las últimas horas, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.

Según fuentes del club, su evolución será evaluada en los próximos días para determinar si necesita un periodo de descanso más prolongado. Mbappé sufre molestias recurrentes desde finales de año, cuando padeció un esguince en esa misma rodilla.

Más bajas en el Real Madrid

La ausencia de Mbappé se suma a una lista considerable de bajas.

El central Dean Huijsen tampoco llega al encuentro, tras sufrir una lesión muscular en el gemelo derecho. En la enfermería continúan Dani Ceballos, Jude Bellingham y Éder Militao.

Además, Rodrygo Goes no podrá jugar por sanción, pese a estar ya recuperado físicamente.

Ante este panorama, el técnico recurre a la cantera y convocó a los centrocampistas Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.

Convocados del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger y Mendy.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

El Real Madrid afronta así un duelo decisivo ante el Benfica con varias ausencias clave, especialmente la de Mbappé, cuyo estado físico genera preocupación en plena fase decisiva de la temporada.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Deportes
Paolo Banchero lidera triunfo agónico ante Lakers y Cavaliers alcanzan a Knicks en el Este
February 25, 8:00 AM
By
Deportes
Marcelo Gallardo deja de ser entrenador de River Plate
February 24, 12:00 AM
By
Deportes
Mayweather y Pacquiao volverán al ring en 2026 en una revancha histórica transmitida por Netflix
February 23, 5:00 PM
By
Deportes
Benfica apelará suspensión provisional de Prestianni por presuntos insultos racistas
February 23, 10:00 AM
By
Deportes
LeBron supera los 43.000 puntos en jornada marcada por triunfo de OKC y exhibición de Maxey
February 23, 3:00 AM
By
Deportes
Inter Miami es el equipo más valioso de la MLS gracias al efecto Messi
February 20, 11:36 AM
By
Deportes
Sabonis y LaVine se perderán el resto de la temporada con los Kings tras pasar por el quirófano
February 19, 9:00 AM
By
Deportes
Lando Norris lidera la segunda jornada de test en Baréin; Alonso es noveno y Verstappen acecha
February 19, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *