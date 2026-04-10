Jannik Sinner sigue en modo imparable. El tenista italiano avanzó a las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo tras vencer con autoridad al canadiense Felix Auger-Aliassime, sumando su vigésima victoria consecutiva en torneos de esta categoría.

El número dos del mundo resolvió el partido en una hora y 35 minutos con un sólido 6-3 y 6-4, mostrando una vez más por qué está a las puertas de convertirse en el mejor del ranking ATP.

Un triunfo construido con precisión

Sinner no necesitó hacer nada espectacular, lo cual suele ser la peor noticia para sus rivales. Le bastó con romper el saque una vez en cada set y mantener firme su servicio.

Después de un partido más complicado en la ronda anterior, donde cedió un set, el italiano volvió a su versión más estable y dominante.

Auger-Aliassime, que no es precisamente un jugador fácil en este tipo de torneos, volvió a quedarse corto ante Sinner, que ya le ha ganado cinco de sus últimos enfrentamientos.

Una racha que empieza a ser absurda

Veinte victorias seguidas en Masters 1000. Cuarenta sets ganados y apenas uno perdido en ese tramo.

No es una buena racha, es una declaración. Y viene acompañada de títulos en torneos grandes como París, Indian Wells y Miami.

Si sigue así, el número uno del mundo no es una posibilidad, es una cuestión de tiempo.

El siguiente obstáculo: Zverev

En semifinales lo espera Alexander Zverev, que superó al brasileño Joao Fonseca para meterse entre los cuatro mejores.

Ahí el nivel sube, claramente. Zverev no regala nada y tiene experiencia en este tipo de escenarios.

Pero viendo el momento de Sinner, el problema lo tiene el alemán.

Un paso más hacia la cima

Con esta victoria, Sinner alcanza su semifinal número 48 en el circuito, la número 16 en Masters 1000 y sigue consolidándose también en tierra batida.

Si gana el torneo, podría asaltar el número uno del mundo. Nada mal para alguien que ya juega como si llevara tiempo instalado ahí.

Montecarlo no ha terminado, pero Sinner ya dejó claro algo. No vino a competir, vino a dominar.