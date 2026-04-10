Por Ana Disla

Coachella 2026 vuelve a confirmar algo que ya no es tendencia, es realidad. Es que la música hispana está en uno de sus momentos más fuertes a nivel global. Y aunque el gran titular este año es Karol G como headliner, hay una lista de artistas hispanos en Coachella 2026 que están marcando el futuro del sonido internacional y dando mucho de qué habla .

La colombiana Karol G hará historia al encabezar el festival como la primera mujer latina y al cerrar uno de los escenarios más importantes del mundo. Pero detrás de ese momento hay una presencia hispana mucho más amplia, diversa y estratégica.

Uno de los nombres más importantes es Morat, la banda colombiana que sigue consolidando su alcance global. Su participación en Coachella no solo confirma su crecimiento, sino también el espacio que el pop en español está ganando fuera de su mercado tradicional.

Desde España, Carolina Durante llega con su propuesta de indie rock, demostrando que la presencia hispana en el festival no se limita al urbano. Su sonido directo conecta con una audiencia alternativa que también gana cada vez más visibilidad.

Otra propuesta que llama la atención es Triste Juventud, parte de una nueva ola que mezcla sonidos emocionales con una estética más experimental, alineada con las tendencias actuales del indie en español.

En el lineup también destacan nombres como Mëstiza, con su fusión electrónica y raíces culturales, y Gigi Perez, con una propuesta más alternativa. A esto se suman proyectos como Cachirula & Loojan, RØZ, ZULAN, 54 Ultra y Los Hermanos Flores, quienes representan una diversidad de sonidos que van desde lo urbano hasta la cumbia.

El festival, que se celebra en Indio, California, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, vuelve a posicionarse como un termómetro cultural donde la diversidad ya no es un extra, sino parte esencial del espectáculo.

Más allá del impacto de Karol G, lo que realmente define esta edición es la amplitud del talento hispano. No es un solo género ni un solo país, es una mezcla de propuestas que están llevando la música en español a nuevos escenarios. Marcando poco a poco la gran evolución de la industria de la música en español en estos tiempos.