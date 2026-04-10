Menu
Home/Farándula/Coachella 2026: Más Allá de Karol G, los Artistas Hispanos que Están Dando de qué Hablar

Coachella 2026: Más Allá de Karol G, los Artistas Hispanos que Están Dando de qué Hablar

Facebook
Twitter
Pinterest
© amanda ozark | Dreamstime.com

Por Ana Disla

Coachella 2026 vuelve a confirmar algo que ya no es tendencia, es realidad. Es que la música hispana está en uno de sus momentos más fuertes a nivel global. Y aunque el gran titular este año es Karol G como headliner, hay una lista de artistas hispanos en Coachella 2026 que están marcando el futuro del sonido internacional y dando mucho de qué habla .

La colombiana Karol G hará historia al encabezar el festival como la primera mujer latina y al cerrar uno de los escenarios más importantes del mundo. Pero detrás de ese momento hay una presencia hispana mucho más amplia, diversa y estratégica.

Uno de los nombres más importantes es Morat, la banda colombiana que sigue consolidando su alcance global. Su participación en Coachella no solo confirma su crecimiento, sino también el espacio que el pop en español está ganando fuera de su mercado tradicional.

Desde España, Carolina Durante llega con su propuesta de indie rock, demostrando que la presencia hispana en el festival no se limita al urbano. Su sonido directo conecta con una audiencia alternativa que también gana cada vez más visibilidad.

Otra propuesta que llama la atención es Triste Juventud, parte de una nueva ola que mezcla sonidos emocionales con una estética más experimental, alineada con las tendencias actuales del indie en español.

En el lineup también destacan nombres como Mëstiza, con su fusión electrónica y raíces culturales, y Gigi Perez, con una propuesta más alternativa. A esto se suman proyectos como Cachirula & Loojan, RØZ, ZULAN, 54 Ultra y Los Hermanos Flores, quienes representan una diversidad de sonidos que van desde lo urbano hasta la cumbia.

El festival, que se celebra en Indio, California, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, vuelve a posicionarse como un termómetro cultural donde la diversidad ya no es un extra, sino parte esencial del espectáculo.

Más allá del impacto de Karol G, lo que realmente define esta edición es la amplitud del talento hispano. No es un solo género ni un solo país, es una mezcla de propuestas que están llevando la música en español a nuevos escenarios. Marcando poco a poco la gran evolución de la industria de la música en español en estos tiempos.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Diddy apela su condena alegando libertad de expresión por sus polémicas fiestas
April 9, 6:00 PM
By
FarándulaLocal
Operación Triunfo llega a Nueva York en su búsqueda de nuevas voces en Estados Unidos
April 9, 3:30 PM
By
Farándula
La música latina rompe récord en EE.UU. y supera los 1.000 millones de dólares en ingresos
April 9, 3:00 PM
By
Farándula
Chyno y Nacho regresan con “Radio Venezuela”, un álbum que reúne a toda una generación musical
April 9, 12:00 PM
By
Farándula
Karol G hará historia en Coachella junto al regreso de Justin Bieber y un cartel global
April 9, 10:03 AM
By
Farándula
“Faces of Death” regresa con una crítica brutal a la violencia normalizada en redes sociales
April 9, 9:30 AM
By
Farándula
Kany García lanza “Puerta abierta”, un viaje a su infancia con raíces caribeñas y mirada social
April 9, 9:25 AM
By
Farándula
Aubrey Plaza espera su primer hijo y reaparece en Nueva York mostrando su embarazo
April 9, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *