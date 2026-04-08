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Huevos rancheros tradicionales con salsa roja y tortillas crujientes

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© Larisa Blinova | Dreamstime.com

Los huevos rancheros tradicionales no son un desayuno discreto. Llegan al plato con salsa caliente, tortillas doradas y yemas listas para romperse al primer corte. Es una preparación sencilla que combina ingredientes básicos con mucho carácter.

Originarios del campo mexicano, estos huevos se servían como desayuno sustancioso para comenzar el día con energía. La base es clara: tortillas, huevos fritos y salsa roja. Sin embargo, la calidad de la salsa marca toda la diferencia.

Ingredientes

Para la salsa:

  • 3 tomates maduros
  • 1 diente de ajo
  • ¼ de cebolla
  • 1 chile serrano
  • Sal al gusto

Para el resto:

  • 4 tortillas de maíz
  • 4 huevos
  • 1 taza de frijoles refritos
  • Aceite vegetal
  • Queso fresco desmoronado
  • Cilantro picado

Preparación

Para la salsa, cocina los tomates, el ajo, la cebolla y el chile en agua hasta que estén suaves. Licúa con sal hasta obtener una salsa uniforme. Cocina la salsa en una sartén durante 5 minutos para concentrar sabor.

Calienta un poco de aceite y fríe ligeramente las tortillas hasta que estén flexibles pero con bordes dorados.

En la misma sartén, fríe los huevos al gusto, procurando que la yema quede intacta.

Para armar, coloca cada tortilla en un plato, añade una capa de frijoles, coloca el huevo encima y cubre con salsa caliente.

Termina con queso fresco y cilantro.

Para que queden perfectos

  • No sobrecargues la tortilla con aceite; debe estar dorada, no rígida.
  • Ajusta el picante en la salsa según preferencia.
  • Sirve inmediatamente para que la yema conserve su textura.

Los huevos rancheros tradicionales funcionan tanto para un desayuno contundente como para un brunch de fin de semana. Son directos, llenos de sabor y fáciles de adaptar según lo que tengas en casa.

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