El telescopio espacial James Webb vuelve a sorprender a la comunidad científica tras detectar polvo en NGC 346, una región cercana que parecía poco prometedora para este tipo de hallazgos. Ubicada en la Pequeña Nube de Magallanes, esta zona ha captado la atención de los astrónomos por su similitud con las galaxias del universo temprano.

La presencia de polvo en NGC 346 desafía las expectativas previas. Esta galaxia enana contiene bajos niveles de elementos pesados, conocidos como metales, que son esenciales para la formación del polvo cósmico. Por esa razón, los investigadores pensaban que encontrarían cantidades mínimas o incluso inexistentes. Sin embargo, las observaciones recientes muestran exactamente lo contrario.

Este descubrimiento es relevante porque el polvo juega un papel fundamental en la creación de estrellas y planetas. Sin estos diminutos granos, los procesos de formación estelar serían muy diferentes. La detección de polvo en NGC 346 sugiere que incluso en entornos con pocos metales, estos procesos pueden desarrollarse de formas más complejas de lo que se creía.

Una ventana al pasado del universo

Los científicos eligieron estudiar esta región porque sus condiciones recuerdan a una etapa clave en la historia del universo conocida como el “mediodía cósmico”. Durante ese periodo, que ocurrió entre 2.000 y 3.000 millones de años después del Big Bang, las galaxias formaban estrellas a un ritmo intenso.

Observar el polvo en NGC 346 permite a los investigadores entender mejor cómo se comportaban las galaxias en esa época. Según los expertos, este tipo de estudios ayuda a reconstruir la evolución del cosmos y a explicar por qué las galaxias actuales tienen la estructura que conocemos.

Además, el telescopio Webb ha permitido identificar protoestrellas, es decir, estrellas en sus primeras etapas de formación. Estas acumulan gas y polvo de su entorno, creando estructuras visibles que ofrecen pistas sobre su desarrollo.

El nacimiento de sistemas planetarios

La detección de polvo en NGC 346 también abre la puerta a nuevas preguntas sobre la formación de planetas. Los discos de gas y polvo que rodean a las protoestrellas son considerados los bloques iniciales de futuros sistemas planetarios.

Gracias a la sensibilidad del Webb, los científicos pueden estudiar objetos mucho más pequeños que antes, incluso estrellas en formación con apenas una fracción de la masa del Sol. Esto permite analizar si el bajo contenido de metales afecta el proceso de formación estelar.

Este hallazgo no solo cambia lo que se sabía sobre esta región, sino que también amplía el panorama sobre cómo nacen las estrellas en distintos entornos del universo. Cada nueva observación refuerza la idea de que el espacio todavía guarda sorpresas que desafían lo que creíamos entender.