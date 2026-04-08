El origen de los perros sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia humana, pero recientes investigaciones han logrado acercarnos más a sus primeras huellas. Gracias a avances en paleogenética, científicos han confirmado que el origen de los perros se remonta al menos a hace 15.800 años, mucho antes del surgimiento de la agricultura.

Dos estudios publicados en la revista Nature analizaron algunos de los genomas caninos más antiguos conocidos hasta ahora. Los resultados ubican a los primeros perros en Europa durante el Paleolítico Superior, entre 15.800 y 14.200 años atrás, cuando los humanos aún vivían como cazadores-recolectores.

Una relación mucho más antigua de lo esperado

Los hallazgos sugieren que el origen de los perros está ligado a un periodo muy temprano en la historia humana. Ejemplares encontrados en Turquía y el Reino Unido muestran que ya existían perros diferenciados de los lobos en esa época, adelantando en más de 5.000 años la evidencia directa conocida hasta ahora.

El análisis genético también reveló que estos antiguos perros estaban más relacionados con razas modernas de Europa y Oriente Medio que con especies del Ártico. Esto indica que los principales linajes caninos actuales ya estaban establecidos en ese periodo.

Además, los estudios apuntan a que los perros no fueron domesticados de forma independiente en distintas regiones. En cambio, compartían un origen común en Eurasia, lo que refuerza la idea de una única domesticación temprana durante la última Edad de Hielo.

Vínculos más allá de la supervivencia

El origen de los perros no solo está marcado por su genética, sino también por su relación con los humanos. Evidencias arqueológicas indican que estos animales no solo convivían con las comunidades, sino que formaban parte activa de su vida cotidiana.

En un sitio de Turquía, los análisis muestran que los humanos alimentaban a los perros con pescado. También se han encontrado restos enterrados intencionalmente, lo que sugiere un vínculo emocional o cultural más profundo. Situaciones similares se han observado en yacimientos del Reino Unido y Alemania.

Estos datos refuerzan la idea de que los perros pudieron tener un papel importante dentro de las sociedades del Paleolítico, más allá de la caza o la protección.

Una herencia que llega hasta hoy

Otro estudio analizó más de 200 restos de perros y lobos en Europa, identificando a uno de los ejemplares más antiguos en Suiza, con una antigüedad de 14.200 años. Este perro compartía características genéticas con otros de diferentes regiones, lo que indica que la diversificación de los perros ya estaba en marcha en ese momento.

Lo más sorprendente es que estos antiguos perros no desaparecieron con la llegada de la agricultura. Por el contrario, su genética sigue presente en muchas razas europeas actuales. De hecho, se estima que gran parte de su herencia proviene de perros que vivieron antes del Neolítico.

El origen de los perros no solo explica la historia de un animal, sino también la evolución de nuestra propia especie. Su domesticación fue anterior a cualquier cultivo o ganado, lo que convierte a esta relación en una de las más antiguas y significativas entre humanos y animales.