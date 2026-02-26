Sopa cremosa de brócoli, verde intenso y cuchara que reconforta

Hay algo profundamente satisfactorio en una sopa verde bien hecha. No verde pálido, no apagado. Verde brillante, con cuerpo, que se mueve lentamente en el plato y deja una estela ligera en la cuchara. La sopa cremosa de brócoli es sencilla en ingredientes, pero exige atención en el punto exacto de cocción para que conserve su color y su carácter.

El brócoli no necesita disfraz. Necesita calor controlado y un fondo suave que lo acompañe sin opacarlo. Cuando se cocina en exceso, pierde frescura. Cuando se respeta su tiempo, ofrece una textura sedosa y un sabor limpio, ligeramente dulce.

Ingredientes

2 cucharadas de mantequilla

1 cebolla pequeña picada

2 dientes de ajo picados

4 tazas de brócoli en trozos

3 tazas de caldo de pollo o vegetal

1 taza de leche o crema ligera

1 taza de queso rallado tipo cheddar o similar

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva para terminar

Preparación

Derrite la mantequilla en una olla a fuego medio. Añade la cebolla y cocina hasta que esté suave, sin dorar demasiado. Incorpora el ajo y cocina brevemente. Agrega el brócoli y el caldo. Cocina hasta que el brócoli esté tierno pero aún verde brillante. Retira del fuego y licúa hasta obtener una textura uniforme. Devuelve la mezcla a la olla y añade la leche o crema. Incorpora el queso y mezcla hasta que se funda completamente. Ajusta sal y pimienta. Sirve con un hilo de aceite de oliva y, si deseas, un poco más de queso rallado.

Consejos útiles

No hiervas la sopa después de añadir la leche o crema. Mantén fuego bajo.

Si deseas más textura, reserva algunos trozos pequeños de brócoli antes de licuar.

Para un resultado más ligero, usa solo leche en lugar de crema.

Licúa con cuidado cuando esté caliente y no llenes la jarra en exceso.

La sopa cremosa de brócoli se sirve humeante, con el queso apenas fundido en la superficie. Es un plato que no necesita adornos elaborados. Basta el contraste entre el verde intenso y la suavidad en cada cucharada.