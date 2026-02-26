Una nueva especie pulpo fue identificada en aguas profundas del Pacífico suroriental por académicos de la Universidad Andrés Bello de Chile. El hallazgo fue publicado en la Revista de Ciencias Marinas e Ingeniería y marca el primer descubrimiento en su género en 25 años.

Cientìficos de la UNAB descubren una nueva especie de pulpo que amplía la biodiversidad del Pacífico suroriental. Imagen cedida por la Universidad Andrés Bello.

La especie pertenece al género Graneledone y fue nombrada Graneledone sellanesi en honor al académico chileno Javier Sellanes. Según los investigadores María Cecilia Pardo y Christian Ibáñez, este descubrimiento eleva a once el número de especies reconocidas dentro del género a nivel mundial.

El hallazgo refuerza la relevancia del Pacífico suroriental como reservorio de biodiversidad marina. Además, pone en evidencia el valor de las colecciones científicas que, durante años, conservaron ejemplares sin clasificar.

El origen de la nueva especie pulpo

La identificación se logró tras examinar especímenes almacenados en museos de Alemania, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Chile. Algunos registros del género databan de entre 1980 y 1997 en el sur chileno. Sin embargo, nadie había analizado estos ejemplares con el detalle necesario.

Al menos siete muestras estaban en el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago sin haber sido catalogadas correctamente. Asimismo, otro ejemplar apareció en 2007 entre la captura de bacalao y permaneció sin clasificación hasta ahora.

Estos elementos fueron determinantes para confirmar que se trataba de una nueva especie pulpo. De este modo, los investigadores pudieron establecer diferencias claras respecto a otras especies del mismo género.

Rasgos distintivos y relevancia científica

Más allá del análisis genético, los científicos destacaron características fenotípicas visibles. Las verrugas que cubren la piel presentan variaciones en número y distribución, un rasgo clave para distinguirla.

Por otra parte, este tipo de descubrimientos demuestra que aún existen especies sin describir en colecciones ya disponibles. Finalmente, el estudio subraya la necesidad de seguir explorando y revisando material biológico para comprender mejor la diversidad de los ecosistemas marinos profundos.