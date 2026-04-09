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Operación Triunfo llega a Nueva York en su búsqueda de nuevas voces en Estados Unidos

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Operación Triunfo sigue expandiendo su alcance y ahora pone la mira en Estados Unidos. El reconocido formato musical, que ha impulsado carreras como las de David Bisbal y Aitana, continúa su gira de audiciones por el país con una nueva parada en Nueva York.

La cita será el sábado 11 de abril, en una ciudad donde el talento latino no escasea y donde el proyecto busca descubrir nuevas voces que puedan convertirse en las próximas estrellas del panorama musical.

Las audiciones forman parte de un proceso más amplio que recorrerá varias ciudades del país. El objetivo es identificar talento que no solo tenga capacidad vocal, sino también personalidad y proyección artística.

Para muchos participantes, esta puede ser la oportunidad de entrar en una industria altamente competitiva con el respaldo de una plataforma que ya ha demostrado su impacto.

Finalmente, la parada en Nueva York representa mucho más que una simple audición. Es una puerta abierta para quienes buscan transformar su pasión por la música en una carrera profesional dentro de un escenario internacional.

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