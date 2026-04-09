La música latina en Estados Unidos acaba de cruzar una barrera simbólica que hace unos años parecía lejana. En 2025, el género generó 1.000 millones de dólares en ingresos mayoristas, consolidando una década completa de crecimiento continuo.

No es un pico aislado. Es una tendencia que ya lleva diez años seguidos subiendo, algo que ni toda la industria musical en general puede presumir con tanta consistencia.

Un crecimiento que no se detiene

Actualmente, la música latina representa el 8,8 % del total de ingresos de la industria musical en Estados Unidos. Puede no sonar enorme, pero en un mercado tan competitivo, ese porcentaje pesa bastante.

Además, el crecimiento ha superado al del mercado general, lo que básicamente confirma algo que cualquiera con Spotify abierto ya sospechaba: esto no es una moda pasajera.

El streaming manda, como siempre

Si alguien todavía cree que los discos físicos van a salvar algo, puede sentarse. El 98,2 % de los ingresos proviene del streaming.

Y dentro de ese número, más de la mitad llega de suscripciones pagas. Es decir, gente pagando activamente por escuchar música latina. No es casualidad ni algoritmo solamente, hay demanda real.

Artistas que conectan y retienen audiencia

Parte del éxito está en la mezcla. Por un lado, figuras consolidadas que siguen dominando. Por otro, nuevas generaciones que no piden permiso y entran directo a playlists globales.

Ese equilibrio permite algo clave, atraer nuevos oyentes sin perder a los que ya estaban. Y eso, en la industria musical, es básicamente oro.

Más allá de la música, nuevas oportunidades

El informe también apunta a lo que viene. Licencias, nuevos formatos y hasta inteligencia artificial como herramienta para descubrir música y generar ingresos.

Claro, todo muy bonito en papel. Luego habrá que ver cómo se usa esa IA sin que termine haciendo canciones genéricas que suenan igual.

Un mercado con ambición global

La música latina ya no depende solo del público hispano. Su alcance es global, y eso cambia completamente el juego.

Sellos discográficos, plataformas y artistas están apostando fuerte a ese crecimiento, creando alianzas y estrategias que van más allá de lo tradicional.

Al final, esto no es solo un buen año. Es la confirmación de que la música latina dejó de ser “segmento” y se convirtió en fuerza principal. Y sí, a estas alturas, ignorarlo sería bastante ridículo.