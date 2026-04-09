Melania Trump rompió el silencio y apareció públicamente para desmentir de forma directa cualquier vínculo con Jeffrey Epstein. La primera dama calificó como falsas las acusaciones que la relacionan con el financiero y su entorno.

En una declaración desde la Casa Blanca, aseguró que las versiones que circulan deben terminar. También negó haber tenido cercanía con Epstein o con Ghislaine Maxwell.

Una respuesta poco habitual

No es común que Melania Trump intervenga directamente en controversias públicas. Por eso, su aparición llamó la atención, especialmente porque se trata de uno de los casos más sensibles de los últimos años en Estados Unidos.

La exmodelo fue tajante en su mensaje. Insistió en que no tuvo relación personal con Epstein y rechazó cualquier insinuación en ese sentido.

Niega su conexión con el origen de su relación con Trump

Además, abordó otro rumor recurrente. Afirmó que no conoció a Donald Trump a través del financiero, una teoría que ha circulado durante años en distintos espacios mediáticos.

Con esto, buscó cerrar cualquier vínculo indirecto que la conecte con el caso.

El contexto de un caso que no desaparece

El nombre de Epstein ha vuelto a ocupar titulares recientemente, reactivando especulaciones sobre figuras públicas relacionadas con su entorno.

Esto ha provocado que personas mencionadas, incluso de forma indirecta, se vean obligadas a responder públicamente.

Una declaración para cortar especulaciones

La intervención de Melania Trump parece tener un objetivo claro. Frenar rumores antes de que sigan creciendo en un contexto donde la información, o la desinformación, se mueve rápido.

Finalmente, su mensaje deja poco espacio para interpretaciones. Negó cualquier relación y dejó claro que no quiere seguir siendo parte de la conversación en torno a Epstein.