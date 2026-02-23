Fonseca – Por Toda la Vida (Official Video)

Menu
Fonseca presenta Por Toda la Vida, un video oficial que suena a compromiso profundo y sentimientos duraderos. La canción combina melodías cálidas con letras que hablan de amor sólido, de promesas que no se rompen y de la intención de acompañar a alguien por toda la vida. El video refuerza ese mensaje con imágenes que transmiten cercanía, miradas sinceras y una estética visual que se siente natural y emotiva. Fonseca lleva el tema con voz llena de calidez y presencia, equilibrando ritmo y emoción para que el resultado sea tanto una experiencia musical como una historia que toca el corazón. Este estreno no solo suena bonito, también te invita a sentir.

