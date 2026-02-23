La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que este lunes se vive “más tranquilidad” en el país tras los hechos violentos registrados el domingo después de la muerte de El Mencho.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, falleció durante un operativo militar, lo que desató disturbios en distintas regiones.

Mensaje de calma desde el Gobierno

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que las autoridades mantienen el control de la situación.

Según explicó, existe coordinación entre el Gobierno federal, las Fuerzas Armadas y el gabinete de seguridad. Además, reiteró que se están tomando medidas para garantizar la paz y la normalidad en el país.

“Hay Gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación”, declaró.

Operativo y reacción violenta

La muerte de El Mencho, uno de los líderes criminales más buscados, provocó reacciones violentas en varias zonas.

Sin embargo, la mandataria insistió en que este lunes el panorama es más estable. Asimismo, pidió a la población mantener la calma mientras continúan los operativos de seguridad.

De esta manera, el Gobierno busca enviar un mensaje de control institucional tras uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en los últimos años.