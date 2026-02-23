Menu
Home/Noticias/Sheinbaum afirma que hay más tranquilidad tras violencia por muerte de “El Mencho”

Sheinbaum afirma que hay más tranquilidad tras violencia por muerte de “El Mencho”

Facebook
Twitter
Pinterest
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que este lunes se vive “más tranquilidad” en el país tras los hechos violentos registrados el domingo después de la muerte de El Mencho.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, falleció durante un operativo militar, lo que desató disturbios en distintas regiones.

Mensaje de calma desde el Gobierno

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que las autoridades mantienen el control de la situación.

Según explicó, existe coordinación entre el Gobierno federal, las Fuerzas Armadas y el gabinete de seguridad. Además, reiteró que se están tomando medidas para garantizar la paz y la normalidad en el país.

“Hay Gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación”, declaró.

Operativo y reacción violenta

La muerte de El Mencho, uno de los líderes criminales más buscados, provocó reacciones violentas en varias zonas.

Sin embargo, la mandataria insistió en que este lunes el panorama es más estable. Asimismo, pidió a la población mantener la calma mientras continúan los operativos de seguridad.

De esta manera, el Gobierno busca enviar un mensaje de control institucional tras uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en los últimos años.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Mueren 25 miembros de la Guardia Nacional tras ola de violencia por abatimiento de “El Mencho”
February 23, 10:00 AM
By
Noticias
Abatimiento de “El Mencho” desata violencia en 16 estados y confirma apoyo de inteligencia de EE.UU.
February 23, 8:15 AM
By
Noticias
Tormenta invernal 2026 se intensifica como “bomb cyclone” y paraliza Nueva Jersey y Nueva York
February 23, 8:00 AM
By
Noticias
Corte Suprema frena aranceles de Trump al limitar uso de poderes de emergencia
February 20, 11:00 AM
By
Noticias
NASA completa pruebas de Artemis II y prepara lanzamiento hacia la Luna
February 20, 8:00 AM
By
Noticias
Avalancha en California deja ocho esquiadores muertos y dificulta labores de rescate
February 20, 6:00 AM
By
Noticias
Trump ordena identificar y liberar archivos sobre OVNIs y vida extraterrestre
February 20, 3:00 AM
By
Noticias
Senado de Florida aprueba renombrar aeropuerto de Palm Beach como Donald Trump
February 20, 1:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *