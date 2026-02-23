La muerte de El Mencho desató una ola de violencia en varios estados de México que dejó al menos 25 miembros de la Guardia Nacional fallecidos, informó este lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El funcionario confirmó que los enfrentamientos ocurrieron tras el operativo federal en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además de los militares muertos, también fallecieron un custodio y un integrante de la Fiscalía estatal en Jalisco.

Bloqueos y ataques coordinados

Según García Harfuch, grupos criminales respondieron con “reacciones violentas” en distintas entidades del país. Se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras y agresiones directas contra fuerzas de seguridad.

En total, se contabilizaron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Asimismo, se reportaron 27 agresiones armadas contra fuerzas de seguridad. De ellas, seis ocurrieron en Jalisco, donde se concentraron la mayoría de las víctimas mortales.

En Michoacán se registraron 15 ataques adicionales, que dejaron 15 elementos de corporaciones estatales y locales heridos.

Detenciones y enfrentamientos

Durante la jornada violenta, 70 presuntos integrantes del crimen organizado fueron detenidos por su participación en bloqueos y ataques.

Además, 30 presuntos miembros del CJNG murieron en los enfrentamientos con fuerzas federales, detalló el secretario de Seguridad.

García Harfuch aseguró que las principales vialidades fueron liberadas y que los puntos con afectaciones permanecen bajo control operativo.

“Al finalizar el día ya no hubo hechos violentos como los registrados el domingo”, afirmó.

Operativo contra el líder del CJNG

El abatimiento de El Mencho se realizó con información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Washington acusaba al líder del CJNG de encabezar un “reinado de terror” y de ser responsable del tráfico de grandes cantidades de fentanilo hacia territorio estadounidense. El Gobierno estadounidense ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena.

Bajo su liderazgo, el CJNG expandió su presencia territorial en México y consolidó rutas internacionales de narcotráfico, lo que lo convirtió en uno de los grupos criminales más poderosos y buscados por ambos países.

La muerte de El Mencho marca un punto crítico en la estrategia de seguridad mexicana, mientras las autoridades mantienen operativos activos para contener posibles nuevas reacciones del crimen organizado.