El Benfica apelará la suspensión provisional de Gianluca Prestianni impuesta por la UEFA tras los presuntos insultos racistas dirigidos al brasileño Vinicius Júnior durante el partido de ida de la eliminatoria de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones.

El club lisboeta confirmó este lunes que recurrirá la decisión del organismo europeo, aunque reconoció que los plazos dificultan que la apelación tenga efectos prácticos antes del encuentro de vuelta, previsto para este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu.

Proceso en curso

En un comunicado oficial, el Benfica lamentó “verse privado del jugador mientras el proceso aún está bajo investigación” y subrayó que la medida es de carácter provisional.

La UEFA anunció la suspensión tras designar a un inspector de ética y disciplina para analizar el caso, en el marco de una presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario, relativo a comportamientos discriminatorios.

El incidente se produjo en el partido disputado en Lisboa, donde el Real Madrid se impuso por 0-1 con un gol de Vinicius Júnior. Tras el encuentro, el delantero brasileño denunció haber sido objeto de insultos racistas por parte del jugador argentino.

Postura del club

En su declaración, el Benfica reiteró su compromiso “inquebrantable” en la lucha contra el racismo y la discriminación.

El club recordó que estos valores forman parte de su identidad histórica y de su actuación institucional, tanto en el ámbito deportivo como a través de la Fundación Benfica. También mencionó a figuras emblemáticas como Eusébio como ejemplo de su legado.

Mientras la investigación continúa, Prestianni no podrá participar en el partido decisivo ante el Real Madrid, en el que el Benfica buscará remontar la desventaja mínima sufrida en la ida.

La resolución definitiva del caso dependerá del avance del procedimiento disciplinario abierto por la UEFA.