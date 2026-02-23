Wall Street abrió este lunes en terreno negativo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevara al 15 % un arancel global que inicialmente había fijado en 10 %, una decisión que reavivó la incertidumbre en los mercados.

Doce minutos después del inicio de la sesión, el Dow Jones de Industriales retrocedía un 0,24 % hasta los 49.508 puntos. Por su parte, el S&P 500 caía un 0,18 % hasta las 6.896 unidades, mientras que el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, perdía un 0,45 % y se situaba en 22.782 enteros.

Impacto de los aranceles

La reacción del mercado se produjo tras el anuncio del sábado, cuando Trump confirmó el aumento del arancel global al 15 %. La medida llegó apenas un día después de que el Tribunal Supremo dictaminara que el Ejecutivo se había extralimitado al invocar poderes de emergencia para imponer parte de sus gravámenes comerciales.

Aunque el fallo no bloquea automáticamente nuevas medidas, generó dudas sobre la base legal de futuras decisiones arancelarias.

Tecnológicas presionan a la baja

En el sector corporativo, varias compañías tecnológicas registraban pérdidas significativas en las primeras operaciones.

Oracle retrocedía un 4,17 %, CrowdStrike caía un 6,56 % y Salesforce perdía un 4,50 %. Entre los llamados “Siete Magníficos”, Amazon cedía alrededor de un 2 %.

Sin embargo, Nvidia avanzaba un 1,74 % en la antesala de la publicación de sus resultados trimestrales prevista para este miércoles.

Movimientos destacados

En contraste con el tono general del mercado, la farmacéutica Eli Lilly subía más de un 3 % tras anunciar un nuevo formato de su tratamiento contra la obesidad.

Asimismo, Domino’s Pizza avanzaba cerca de un 5 % después de presentar resultados superiores a lo esperado por los analistas.

Mientras tanto, el oro, considerado activo refugio en momentos de volatilidad, subía un 2,7 %, reflejando la búsqueda de protección por parte de los inversionistas.

Operaciones con normalidad pese al clima

La Bolsa de Nueva York abrió con normalidad a pesar de la ventisca histórica que afecta a la ciudad y a buena parte del noreste del país, la cual ha provocado restricciones en la movilidad.

El comportamiento de los mercados en los próximos días dependerá, en gran medida, de la evolución del frente comercial y de la claridad jurídica en torno a la política arancelaria del Gobierno.